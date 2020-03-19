Члени Академії пенсіонерів отримують продуктові пакунки

А допомагають реалізувати її майже 30 білоцерківців, яким не байдужа доля земляків та які відгукнулися на цю ініціативу. А це небайдужі працівники «Трібо», депутати Білоцерківської міської ради та члени БМО ПП «Європейська Солідарність», а також усі ті, хто вважає за справу честі підтримати старше покоління в цей непростий час, зокрема підприємець Ярослав Яременко, який перерахував кошти для допомоги.
"Хочу сказати: «Дякую!». Дякую своїм друзям! Об’єднавшись разом, ми закликали тисячу пенсіонерів Білої Церкви (членів Академії пенсіонерів) мінімізувати необхідність покидати свою домівку. Зранку 30 чоловік поїхали в гості до наших Академістів, аби забезпечити їх на один тиждень речами першої необхідності!
Придбати все необхідне - не сама велика проблема. Проблема, на фоні спільної паніки, вийти з дому, зайти в тисячу під’їздів, тисячу разів натиснути кнопку ліфту, тисячу разів натиснути дзвоник чужої квартири, тисячу разів сказати - ми вас не залишимо!
Тисячу разів дяку вам, мої Друзі!!!
Тисячу келехів ще підніму з вами, за вас!", - написав Костянтин Єфименко на сторінці у ФБ.
Тим самим вкотре білоцерківці доводять: ми таки живемо у Місті Добра!