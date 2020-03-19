Члени Академії пенсіонерів отримують продуктові пакунки

Сьогодні, 25 березня, члени Академії пенсіонерів починають отримувати продуктові пакунки, до складу яких входять м’ясні консерви, олія, борошно, макаронні вироби, крупи, солодощі, чай. Такий набір допоможе людям поважного віку деякий час не виходити до магазину, а значить дозволить не ризикувати здоров'ям та життям. Ініціатива підтримати академістів належить підприємцю Костянтину Єфименку.

А допомагають реалізувати її майже 30 білоцерківців, яким не байдужа доля земляків та які відгукнулися на цю ініціативу. А це небайдужі працівники «Трібо», депутати Білоцерківської міської ради та члени БМО ПП «Європейська Солідарність», а також усі ті, хто вважає за справу честі підтримати старше покоління в цей непростий час, зокрема підприємець Ярослав Яременко, який перерахував кошти для допомоги.

"Хочу сказати: «Дякую!». Дякую своїм друзям! Об’єднавшись разом, ми закликали тисячу пенсіонерів Білої Церкви (членів Академії пенсіонерів) мінімізувати необхідність покидати свою домівку. Зранку 30 чоловік поїхали в гості до наших Академістів, аби забезпечити їх на один тиждень речами першої необхідності!

Придбати все необхідне - не сама велика проблема. Проблема, на фоні спільної паніки, вийти з дому, зайти в тисячу під’їздів, тисячу разів натиснути кнопку ліфту, тисячу разів натиснути дзвоник чужої квартири, тисячу разів сказати - ми вас не залишимо!

Тисячу разів дяку вам, мої Друзі!!!

Тисячу келехів ще підніму з вами, за вас!", - написав Костянтин Єфименко на сторінці у ФБ.

Тим самим вкотре білоцерківці доводять: ми таки живемо у Місті Добра!