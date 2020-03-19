ГС "Нова Біла Церква" розпочинає онлайн-консультації з фахівцями різних галузей

Ми плануємо розпочати онлайн-консультації з фахівцями різних галузей, які дадуть поради та
відповіді на ваші питання у прямому ефірі.
Напишіть будь ласка у коментарях тему консультації, яку б ви хотіли отримати у першу чергу та вкажіть зручний час для онлайн-трансляції.
Теми онлайн-консультацій:
1. податківці — податкові та адміністративні пільги для бізнесу та громадян у зв’язку із
запровадженням карантину через пандемію коронавірусу;
2. лікарі — куди звертатися, якщо є симптоми, схожі на коронавірус;
3. психологи — коронавірусна психологія, що робити, щоб допомогти собі пережити паніку;
4. вчителі — чому потрібно обговорити коронавірус з дитиною-школярем? Онлайн ЗНО як це може бути;
5. юристи — коронавірусний лікарняний, якщо вас звільнили з роботи через коронавірус;
Слідкуйте за нашою сторінкою та дізнавайтесь час та дату проведення онлайн-консультацій;
Нам важлива ваша думка!
Долучайтеся до обговорення та будьте здорові!