Благодійний фонд Костянтина Єфименка надасть допомогу членам Академії пенсіонерів

Про це стало відомо 22 березня з посту підприємця Костянтина Єфименка у соцмережі Facebook.

До вашої уваги повна версія посту:

Шановні члени «Академії пенсіонерів», 8 років тому ми створили п’ятнадцять клубів в Білій Церкві, де одна тисяча людей поважного віку збирались щотижня. За цей час ми провели з вами:

- десять тисяч заходів;

- відвідали тисячі екскурсій;

- організували добру сотню концертів.

Життя вносить свої корективи і в нашу діяльність. Урядом України введені карантинні обмеження у зв’язку з поширенням світом коронавірусної інфекції, отже, ми не зможемо певний час збиратись у звичному режимі. Зрозуміло, що люди літнього віку самі вразливі до цієї інфекції.

Я добре розумію, що користуюсь вашою довірою, а тому прошу вас - залишайтесь дома!

В нашому благодійному фонді, ми разом з моїми друзями і колегами створили тижневий фонд у розмірі 500 тисяч гривень.

Уже, починаючи із завтрашнього дня, кожен з вас отримає певний набір продуктів і необхідних медикаментів, аби мінімізувати вашу потребу виходити з дому.

Ми уважно слідкуємо за розвитком подій, у разі необхідності розширимо цю допомогу і на наступний тиждень, і далі. За потреби організуємо гарячу лінію.

Я хочу звернутись до підприємців і активних громадян, якщо ви молоді і здорові, ви можете допомогти, взяти відповідальність за трьома або п’яти людьми поважного віку, забезпечити їх всим необхідним.

Завдяки цим людям ми пережили голод, війну і Чорнобиль. Нам потрібна їх і мудрість, і досвід, і любов. Час подбати про них, і паралельно рухатись далі.

Це наша країна. Іншої у нас немає!