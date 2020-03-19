Благодійний фонд Костянтина Єфименка надасть допомогу членам Академії пенсіонерів

Про це стало відомо 22 березня з посту підприємця Костянтина Єфименка у соцмережі Facebook.
До вашої уваги повна версія посту:
Шановні члени «Академії пенсіонерів», 8 років тому ми створили п’ятнадцять клубів в Білій Церкві, де одна тисяча людей поважного віку збирались щотижня. За цей час ми провели з вами:
- десять тисяч заходів;
- відвідали тисячі екскурсій;
- організували добру сотню концертів.
Життя вносить свої корективи і в нашу діяльність. Урядом України введені карантинні обмеження у зв’язку з поширенням світом коронавірусної інфекції, отже, ми не зможемо певний час збиратись у звичному режимі. Зрозуміло, що люди літнього віку самі вразливі до цієї інфекції.
Я добре розумію, що користуюсь вашою довірою, а тому прошу вас - залишайтесь дома!
В нашому благодійному фонді, ми разом з моїми друзями і колегами створили тижневий фонд у розмірі 500 тисяч гривень.
Уже, починаючи із завтрашнього дня, кожен з вас отримає певний набір продуктів і необхідних медикаментів, аби мінімізувати вашу потребу виходити з дому.
Ми уважно слідкуємо за розвитком подій, у разі необхідності розширимо цю допомогу і на наступний тиждень, і далі. За потреби організуємо гарячу лінію.
Я хочу звернутись до підприємців і активних громадян, якщо ви молоді і здорові, ви можете допомогти, взяти відповідальність за трьома або п’яти людьми поважного віку, забезпечити їх всим необхідним.
Завдяки цим людям ми пережили голод, війну і Чорнобиль. Нам потрібна їх і мудрість, і досвід, і любов. Час подбати про них, і паралельно рухатись далі.
Це наша країна. Іншої у нас немає!
P.S. дорогі академісти, пропоную розміщувати в коментарях світлини з наших заходів.
«Мы ещё споём».