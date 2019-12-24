62 учасники АТО отримують санаторні путівки

На виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради передбачено кошти в розмірі 859 090 грн.

Враховуючи граничну вартість санаторно-курортної путівки у 2020 році, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради проведена робота для організації санаторно-курортного лікування 62 учасників антитерористичної операції (8 з яких мають інвалідність), які звернулись із заявами про організацію їх санаторно-курортного лікування.

Відповідне санаторно-курортне лікування громадяни отримають в обраних ними закладах оздоровлення.

Управління соціального захисту населення БМР