Депутати від фракції БМО ПП «Європейська солідарність» звітували про свою роботу

19 лютого депутати Білоцерківської міської ради від фракції БМО ПП «Європейська солідарність» провели зустріч з виборцями на виконання ст. 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», на якій звітувалися про виконану упродовж року роботу.

Зокрема, Геннадій Джегур за рік роботи зустрівся з 177 білоцерківцями. У переважній більшості жителі міста зверталися з проханням про матеріальну допомогу на лікування, а також надання безкоштовної юридичної консультації. Було виділено допомоги на 62 тисячі гривень. За ініціативи депутата на прохання мешканців проведено поточний ремонт покрівлі по вулиці А. Шептицького, 10, 65, Курсовий пров., 12-а, 22, вулиці Курсова, 37, вулиці Логінова, 37-а, вулиці О. Гончара, 7; поточні роботи з герметизації міжпанельних швів деяких квартир у багатоквартирних будинках по вул. А. Шептицького, 59, 65, 69, вул. Курсова, 3-а, 9-а, 35, 37, 40; вул. Першотравнева, 49; поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж або оновлено їх ізоляцію за адресами: 2-й Курсовий пров. 8, вулиця Курсова, 9-а, 17-а, 33, 35,37, вулиця Логінова, 37-а, вулиця О. Гончара, 2, 6, 8, 12, вулиця Першотравнева, 69-а; установлено світильники в під’їздах за адресами: Курсовий пров., 15/10, вулиця Вокзальна, 22, вулиця Курсова, 17-а, 33, 37, 38, 40, вулиця Логінова, 37-а, вулиця О. Гончара, 2, 3, 6, 8, 20, вулиця Першотравнева, 33; проведено поточний ремонт під’їздів за адресою: Курсовий провулок, 22; здійснено поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території за адресою: вул. О. Гончара, 2.

Спільно з колегами депутатами забезпечив виділенняпроведено реконструкцію спортивного майданчика ЗОШ № 9 по вул. Водопійна, 22; встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Сонечко» по вул. Лермонтова, 10 ; проведено капітальний ремонт ДНЗ (капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №22 «Ластівка» по вул. Першотравнева, 59а; здійснено капітальний ремонт вікон ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №25 «Оленка» по вул. Першотравнева,56а; проведено капітальний ремонт вітражів та дверей спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов по вул. Логінова, 28; встановлено дитячий майданчик біля ж/б №4 та №6а по вул. Олеся Гончара; проведено реконструкцію котельні по вул. О.Гончара, 1; здійснено реконструкцію зовнішнього освітлення пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі за адресами: вул. Логінова, 28; вул. Водопійна, 19; вул. Першотравнева, 4; вул. Привокзальна, 4; вул. О.Гончара; проведено реконструкцію (модернізацію) вуличного освітлення по вул. Курсова та капітальний ремонт вуличного освітлення (заміна світлоточок) по вулицях Привокзальна, О.Гончара; забезпечено капітальний ремонт внутрішньобудинкової водопровідної мережі з улаштуванням автоматичної станції підвищення тиску по вул. О.Гончара, 18; здійснено капітальний ремонт ліфтів по вулиці Фастівська, 1; проведено капітальний ремонт тротуарів по вулицях Привокзальна та Фастівська; капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по вул. Першотравнева, 7, 9.

Геннадій Джегур разом з колегами депутатами домігся, щоб фінансування медицини міста збільшилося. В 2019 році на ці потреби було виділено майже 9 млн грн. Також спільно з народним депутатом України Бабенком Миколою Вікторовичем виніс на сесію Білоцерківської міської ради проєкт рішення щодо відміни рішення виконавчого комітету про підвищення тарифу на перевезення пасажирів. Завдяки цьому тариф знижено до 5 грн.

Як депутат міської ради, упродовж 2019 року співпрацював із керівництвом військових частин, які дислокуються у м. Біла Церква та беруть участь в ООС, радою ветеранів мікрорайону, багатодітними родинами, громадськими організаціями, які опікуються проблемами учасників бойових дій та їхніх родин, сім’ями переселенців.

Олександр Даліба з депутатського фонду надав допомогу 88 білоцерківцям, до його громадської приймальні звернулося 98 осіб. Депутат вирішував проблеми житлово-комунального господарства, поміг у працевлаштування 9 осіб, надав матеріальну допомогу дружині загиблого воїна-учасника АТО, сприяв виділенню коштів з міського бюджету на ремонт дороги по вул. Чернишевського та прибудинкової території по вул. Леваневського, 36. За заверннеям волонтера надав 4 шини для потреб бійців ЗСУ, поміг оздоровити 236 осіб, сприяв у проведенні концерту до 1 вересня учням 1-4 класів масиву Леваневського з вручення подарунків першокласникам, а також концерту до дня Святого Миколая та Нового року для дітей мікрорайону.

Юрій Балас упродовж 2019 року провів 17 зустрічей з мешканцями мікрорайону, підготував 54 депутатських звернення, надав матеріальну допомогу 52 громадянам на загальну суму 59 тис грн. За сприяння депутата вдалося провести капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Леваневського, 55, 57, 47/1, Гризодубової, 82а, встановлено контейнер для сміття по вул. Гризодубової, 82а, замінено освітлення на вул. Східна, 26, 30, 32. Депутат брав активну участь у міських заходах: відвідав фотовиставку журналіста Леоніда Бойка, виставку робіт художниці Тетяни Фокіної, виставку декоративно-вжиткового мистецтва «Квітки, моя Україно», привітав з міжнародним жіночим днем вдову загиблого воїна Тищенко Євгенію, взяв участь у відкритті виставку малюнка та вручи врпизи дітям-переможцям, привітав дітей загиблих воїнів АТО з нагоди Дня захисту дітей тощо.

Юрій Кошляк розповів про те, що за його ініціативи здійснено ремонт асфальтного покриття на вулицях Івана Сірка, Івана Богуна, Івана Гонти, Гагаріна,6, Преображенська,11, 1-й Замковий; ремонт прибудинкової території по вулиці Леся Курбаса, 5; замінено вуличне освітлення по вул. Івана Сірка. За власні кошти (1000 грн.) оформив річну передплату на журнали та газети для читачів бібліотеки-філіалу № 4 по вул. Ставищанська, 56/1. Надав матеріальну допомогу на операції та лікування виборцям (загалом на 40 тис грн).

Андрій Тищенко за рік прийняв 50 громадян та провів 2 зустрічі з мешканцями (близько 30 осіб) за місцем проживання по вул. вулиці Осипенка (прохання мешканців вулиці щодо асфальтування дороги було виконане) та М. Грушевського, буд. 46. Також вдалося за наполягання депутата відновити асфальт по провулку Кар’єрний, вул. Крутогірній, відновити тротуар по вул. Інтендантська, 8а, Івана Кожедуба, буд. 41/6. Упродовж 2019 року з депутатського фонду було надано 60000 грн. матеріальної допомоги понад 40 мешканцям м. Біла Церква на лікування. На 2020 рік депутат запланував вирішити питання асфальтування вулиць Кошеля, Челюскінців, Павліченка, буд. 3, освітлення провулку Челюскінців та облаштування дитячого майданчику по бульвару М. Грушевського, буд. 46.

Олег Музальов розповів, що впродовж року його громадська приймальня зареєстровано 112 усних та письмових звернень громадян. На підставі цих звернень оформлено 42 депутатських звернення до міського голови та 7 депутатських запитів. З депутатського фонду надано допомогу мешканцям міста на лікування та у зв'язку з тяжким матеріальним становищем на загальну суму 60 тисяч гривень. Також було вирішено проблемні питання громадян, які проживають в межах виборчого округу №4. Зокрема, за власний кошт було придбано та встановлено дитячу пісочницю по вул. Полковника Коновальця у дворі будинку №29; пофарбовані лавки на прибудинкових територіях та обладнання дитячих майданчиків по вул. Полковника Коновальця, біля будинків №№ 4, 6, 10, 29, 31. Депутат направив депутатське звернення до ДЖКГ БМР щодо встановлення сміттєвих баків по вул. Гайова, 6 та 15/1, вул. Полковника Коновальця, 31, 29, 4.