Збільшено розміри державної соціальної допомоги

- державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;
- державної соціальної допомоги на дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;
- грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях з 70% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину; державної соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей - державної соціальної допомоги на утримання дитини з інвалідністю в сім’ї патронатного вихователя з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на місяць.
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