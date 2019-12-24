Гранична вартість санаторної путівки для учасників АТО

Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України установлено граничну вартість санаторно-курортної путівки (ліжко-дня) у 2020 році:

1). Учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності з інвалідністю внаслідок війни (580,00 грн. за один ліжко день) без податку на додану вартість:

- 10440,00 грн. на 18 днів;

- 11020,00 грн. на 19 днів;

- 11600,00 грн. на 20 днів;

- 12180,00 грн. на 21 день;

2). Учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності з інвалідністю внаслідок війни з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (798,00 грн. за один ліжко-день) без податку на додану вартість

- 27930,00 грн. на 35 днів;

3). Учасникам бойових дій та учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності (666,00 грн. за один ліжко-день) з податком на додану вартість:

- 11988,00 грн. на 18 днів;

- 12654,00 грн. на 19 днів;

- 13320,00 грн. на 20 днів;

- 13986,00 грн. на 21 день.