Обов'язки отримувачів субсидій

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа - членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
- зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
- якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);
- якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.
Інформацію про зміни необхідно подати до сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, буд. 14 (дні та години прийому: понеділок - п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год.).
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради