Протипожежні вимоги до житлових будинків і квартир

Щоб уникнути пожежі в житловому будинку, квартирі чи на подвір’ї, необхідно дотримуватись таких правил пожежної безпеки:

утримувати в справному стані електромережі, електричні, газові та опалювальні прилади і дотримуватися заходів безпеки при їх експлуатації;

дотримуватися заходів безпеки при користуванні предметами побутової хімії при проведенні ремонту у квартирах із застосуванням лаків, фарб;

дотримуватися у будівлях підвищеної поверховості встановленого протипожежного режиму (утримувати вільними евакуаційні виходи на балконах та лоджіях, утримувати в справному стані обладнання, яке входить до системи протидимного захисту будинку);

не захаращувати драбини, холи, коридори загального користування та підходи до засобів пожежогасіння, евакуаційні люки верхніх поверхів;

не дозволяти будівництво сараїв, гаражів та інших будівель у протипожежних розривах;

не дозволяється складувати в квартирі пально-мастильні та інші ЛЗР і ГР речовини й матеріали;

не дозволяється захаращувати протипожежні розриви між будівлями, проїзди до житлових будинків, під’їзди до джерел протипожежного водопостачання, запасних евакуаційних виходів і пожежних драбин.

Пожежа може виникнути, якщо ви:

залишаєте дітей без нагляду серед побутових електро-, газових приладів, а також зберігаєте у доступних малечі місцях сірники чи запальнички;

палите у ліжку, особливо у нетверезому стані, кидаєте недопалки чи використані сірники будь-де;

розміщуєте електро- та освітлювальні прилади біля штор, шпалер, дерев’яних конструкцій;

вмикаєте в розетку одночасно кілька електроприладів, використовуєте без потреби «трійники», забуваючи, що сумарна потужність проводки розрахована на 1,5 кВт;

використовуєте бензин, побутові чи технічні розчинники для чищення одягу поблизу джерел відкритого вогню чи сушите білизну над піччю, газовою плитою з увімкненими горілками;

невірно, із порушеннями правил пожежної безпеки влаштували електромережу у квартирі чи надвірних побутових приміщеннях або ж вона несправна.

Дії населення у разі виникнення пожежі

Якщо пожежа виникла необхідно:

негайно викликати пожежну охорону по телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу, кількість поверхів у будинку або висоту споруди, місце виникнення пожежі, обстановку, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

за можливістю вжити заходів до евакуації людей;

за можливістю знеструмити місце події;

зустріти пожежних, що поспішають на допомогу.

Якщо пожежа виникла в квартирі:

терміново викличте пожежних — самі або попросіть допомоги у сусідів чи перехожих;

повідомте про надзвичайну подію сусідів, що мешкають на одному з вами поверсі та поверхами вище;

виведіть з небезпечної зони людей – насамперед, дітей та осіб похилого віку;

не чекаючи приїзду пожежних, починайте за допомогою підручних засобів (вогнегасників, цупкої зволоженої тканини, води з внутрішніх пожежних кранів на сходах) гасити пожежу, проте будьте надзвичайно обережні, зважайте на небезпеку;

знеструмте електромережу у квартирі, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Якщо пожежа виникла у під’їзді:

терміново викличте пожежних, повідомте про пожежу сусідів, вийдіть разом з ними на сходові клітини, захопивши відра з водою, цупку тканину, вогнегасники;

спробуйте визначити, де осередок загоряння (у квартирі, поштових скриньках, сміттєпроводі, ліфтовій шахті або кабіні тощо);

у разі сильного задимлення сходових клітин, увімкніть вентиляцію, щільно зачиніть двері квартири, щілини затуліть зволоженою тканиною (цупкою — на зразок ковдри), щоб уникнути поширення диму по квартирі.

Якщо пожежа виникла у ліфті:

при перших ознаках пожежі у кабіні ліфта або ліфтовій шахті негайно повідомте про це диспетчера, натиснувши кнопку “виклик” у кабіні;

якщо ліфт рухається, не намагайтеся зупинити його, а дочекайтеся зупинки. Виходячи з кабіни, заблокуйте двері, аби ніхто інший не зміг скористатися ним і потрапити в пастку;

попросіть сусідів викликати пожежних або по можливості допомогти загасити пожежу;

при гасінні вогню не заходьте до кабіни, адже через коротке замикання дротів вона може почати рухатися;

пам’ятайте, що кабіна знаходиться під напругою, тому небезпечно гасити її водою: слід користуватися порошковим чи вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, цупкою тканиною тощо;

якщо унаслідок короткого замикання ліфт зупинився між поверхами, а пожежа сталася поза ліфтовою кабіною, здійміть галас, привертаючи увагу перехожих чи сусідів, стукайте по стінах кабіни. Спробуйте за допомогою підручних засобів (ключів, парасольки тощо) прочинити автоматичні двері ліфта і вибратися з нього самотужки чи зі сторонньою допомогою. Зважайте на небезпеку впасти в ліфтову шахту;

якщо залишити кабіну ліфта самотужки не вдається, до прибуття допомоги прикрийте ніс і рот хусткою, рукавом, носовичком, зволоженим водою, молоком, слиною, будь-якою іншою рідиною, зберігайте витримку та спокій.

Виконання цих елементарних, але вкрай важливих правил збереже життя Вам та Вашим близьким.