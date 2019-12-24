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Термін заміни чорнобильських посвідчень

  • Середа, січ. 15 2020
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Термін заміни чорнобильських посвідчень

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1172 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551» термін заміни посвідчень:

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1);

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

- особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини; 

на посвідчення нового зразка продовжено до 01.01.2021 року.

Звертаємо увагу, іншим категоріям осіб заміна посвідчень не передбачена.

За додатковою інформацією звертатись у каб.303 вул. Я.Мудрого, 2, тел. 5-59-82

Управління соцзахисту населення БМР

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Опубліковано в Громада

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