Зміни у порядку монетизації пільг

27 грудня 2019 р. урядовим рішенням скасовано обмеження, яке не дозволяло пільговикам звернутися за “монетизацією” після 15 жовтня (на опалювальний період).

З 1 січня 2020 року пільгові категорії жителів нашого міста мають право у будь-який час подати заяву про перехід на монетизовану (готівкову грошову) форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

Для того щоб отримати пільги готівкою необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради з відповідною заявою та випискою банку із зазначенням рахунку за міжнародним стандартом (IBAN).

Пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.

Прийом заяв здійснюється: