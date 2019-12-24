Зміни у порядку монетизації пільг

З 1 січня 2020 року пільгові категорії жителів нашого міста мають право у будь-який час подати заяву про перехід на монетизовану (готівкову грошову) форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.
Для того щоб отримати пільги готівкою необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради з відповідною заявою та випискою банку із зазначенням рахунку за міжнародним стандартом (IBAN).
Пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.
Прийом заяв здійснюється:
- в «єдиній приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 (дні та години прийому: понеділок – п’ятниця з 8.30 год. до 17.00 год., кімната № 2);
- в приймально-консультаційних пунктах, розташованих в житлово-експлуатаційних конторах міста Біла Церква за адресами:
- вул. Підвальна, 28 (приміщення КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора № 1») дні та години прийому: понеділок, середа з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця з 8.00 год. до 13.00 год.;
- вул. Леваневського, 34 (приміщення КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора № 7») дні та години прийому: понеділок, середа з 8.00 год. до 17.00 год., п’ятниця з 8.00 год. до 13.00 год.