Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал

У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості ( http://skills.dcz.gov.ua/ ).

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Новий сервіс дозволить:

- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;

- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;

- навчитися складати резюме сучасного формату;

- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;

- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила О. Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Державного центру зайнятості за тел.: 289-40-79, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.