Депутати просять Президента, Кабмін та ВРУ заборонити насвай

Міські обранці на 87 сесії БМР підтримали звернення до Офісу президента, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо заборони насваю. Ініціатором звернення став начальник управління освіти і науки БМР Юрій Петрик.

«В Україні загрозливими масштабами, особливо серед дітей та молоді, набуває популярності, вживання насваю – надзвичайно шкідливою для здоров’я речовини, що вживається шляхом розсмоктування у роті. Насвай виготовляється з тютюну, вапна, рослинних олій, клею, курячого, гусячого, верблюжого посліду з додаванням інших добавок. Вживання насваю призводить до захворювання ясен та зубів, розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, виразки шлунку, гастриту, паразитарних захворювань», - йдеться у зверненні.

Поширенню наркотику сприяє те, що він не включений у перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770, а тому легально завозиться в Україну та поширюється.

Напередодні, 17 грудня 2019 року в приміщенні БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» відбулося розширене засідання Асоціації батьківської громадськості з проблеми поширення наркотичних речовин серед учнівської молоді. У заході взяли участь керівники закладів освіти, працівники управління освіти і науки,Національної поліції, лікарі-наркологи,психологи та члени ГО Центр здорового життя «Мій вибір».

Причиною зустрічі стало стрімке збільшення кількість повідомлень про продаж наркотичних речовин у Білій Церкві серед учнівської молоді. І це не дивно, адже у місті на стінах житлових будинків та шкіл,парканах з’являються все нові й нові написи з адресою сайту, на якому можна купити наркотичну речовину. При цьому ані поліція, ані «Муніципальна варта», ані чиновники, які мають забезпечувати благоустрій міста, не поспішають запобігати появам таких написів чи бодай вчасно ліквідовувати їх.