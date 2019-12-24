Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року

24 грудня на засіданні Уряду було прийнято ініційоване Міністерством соціальної політики України рішення щодо спрощення процедур фінансування для виплати деяких видів соціальних допомог.

Спрощений механізм використання бюджетних коштів розроблено для:

- виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю;

- грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

- оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною;

- підтримки малих групових будинків.

З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року будуть підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Збільшується і розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Кошти на підвищення зазначених ініціатив передбачені у Державному бюджеті України на 2020 рік.

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