З 1 березня 2020 року у Росію - тільки за закордонними паспортами

Таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина. Для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.
Водночас при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.
Рішення Уряду передбачає призупинення дії положень угод з Російською Федерацією, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.