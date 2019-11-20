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За юридичною консультацією – до бібліотеки

  • Середа, груд. 18 2019
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За юридичною консультацією – до бібліотеки

У рамках Всеукраїнського тижня права у бібліотеці-філії №4 відбулася зустріч з юристом «За юридичною консультацією – до бібліотеки» завітали члени клубу «Зарічани». Віта Ребенко, юрист ЖЕКу №6, зосередила увагу присутніх на проблемних питаннях, які сьогодні виникають у мешканців багатоквартирних будинків щодо якості комунальних послуг та оплати за них.

Були роз'яснені питання спадкування майна, порядок і особливості посвідчення договорів дарування, заповітів. Надані відповіді щодо необхідних для цього документів та вартості їх оформлення. Всі бажаючі мали змогу індивідуально поспілкуватися зі спеціалістом.

Галина Дремлюга

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Опубліковано в Громада

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