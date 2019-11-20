У рамках Всеукраїнського тижня права у бібліотеці-філії №4 відбулася зустріч з юристом «За юридичною консультацією – до бібліотеки» завітали члени клубу «Зарічани». Віта Ребенко, юрист ЖЕКу №6, зосередила увагу присутніх на проблемних питаннях, які сьогодні виникають у мешканців багатоквартирних будинків щодо якості комунальних послуг та оплати за них.