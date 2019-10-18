Учні БСШ №1 та члени клубів Академії пенсіонерів разом написали диктант єдності

9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. Свято встановлено указом президент України в 1997 році на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації суспільства. Серед традиційних заходів до Дня української писемності та мови є написання радіодиктанту національної єдності. За 19 років він перетворився на міжнародний флешмоб і щороку має все більшу кількість учасників. Національна суспільна телерадіокомпанія України наголошує, щорадіодиктант - це насправді не про грамотність, а про єднання тих, хто любить і шанує українське слово.

Напередодні, 8 листопада, вже втретє в рамках проекту «Єдності поколінь», який спільно втілюють в життя управління освіти і науки БМР та Благодійний фонд Костянтина Єфименка, диктант національної єдності писали разом білоцерківські школярі та представники Академії пенсіонерів.

Невипадково цей захід проходить саме в Білоцерківській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 1, де учні поглиблено вивчають слов’янські мови. Старшокласники та члени клубів «Сузіря», «Берегиня», «Золота осінь» Академії пенсіонерів разом слухали Олександра Авраменка, доцента Київського університету імені Бориса Грінченка, автора підручників і посібників з української мови, який традиційно зачитує диктант.

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Між іншим, люди поважного віку ретельно готувалися, напередодні вивчаючи особливості нового правопису.

Після завершення диктанту Олена Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка, та академісти вирішили спільно розібрати всі складні моменти диктанту. Можливо, хтось із них погодиться відправити свою роботу на конкурс.

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Текст можна було сфотографувати чи відсканувати і надіслати протягом 15 хвилин, з 11:45 до 12:00. О 12:00 текст радіодиктанту опублікували. Всі роботи, які були надіслані до 12:00 в електронному варіанті, будуть розглянуті упродовж 10 днів. Автори диктантів, написаних без помилок, отримають заохочувальні призи. Результати перевірки оголосять у програмі «РадіоДень» 18 листопада, також їх опрублікують на сайті ukr.radio.