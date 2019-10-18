Вміст «пакунка малюка» переглянуть

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст «пакунка малюка» на 2020 рік. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль.

«Що ж до вмісту «пакунка малюка», він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада-початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна «пакунка» залишиться колишньою – у межах п'яти тисяч гривень. Постанову Уряду ми не змінюємо», – наголосив заступник Міністра.

Як зазначив Олег Коваль, Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із «бебі-боксами» для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми «Пакунок малюка» не отримала жодного «бебі-боксу». Це вирішення полягає у монетизації «пакунка малюка» – тобто замість «бебі-боксу» породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

«Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення», – підкреслив Олег Коваль.

Довідково

З початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали «пакунок малюка», що становить 99% від кількості дітей, народжених з 01.09.2018 р. (334 163 дитини).

У тому числі 233 946 дітей забезпечено «пакунком малюка» у поточному році (народжено 232 114 дітей).

З 01.09.2018 здійснено доставку 364 985 «пакунків малюка» (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проектних угод 2019 року).