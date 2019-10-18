Щорічно, 29 жовтня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом, встановлений в 2006 році, з метою привернення уваги до термінових активних дій у всесвітній боротьбі проти цього захворювання.

В рамках Всесвітнього тижня боротьби з інсультом у бібліотеці-філії №4 відбулася година здоров’я «Як уникнути інсульту?» із очільницею Білоцерківської філії здравниці «Зелена планета Земної» Аліною Пастовенською. На зустріч завітали користувачі бібліотеки та члени клубу «Зарічани».

«Мозковий удар» не вибирає своїх жертв… Від інсульту ніхто не застрахований. Згідно з даними МОЗ України щорічно трапляється понад 111 тисяч нових випадків інсульту. 50% людей помирає протягом першого року після хвороби.

Негативно впливає на роботу серцево-судинної системи зайва вага і неправильне харчування. «Аби уникнути інсульту, слід вести здоровий спосіб життя та слідкувати за тиском, не переїдати, вживати якісну їжу та лікувальні фіто-чаї», – зазначила пані Аліна.

Учасники заходу отримали рекомендації як контролювати та відновлювати свій стан здоров’я за допомогою лікарських рослин. Присутні дізналися про цілющу силу астрагалу, шоломниці, глоду, калини, імбиру, часнику, меду та прополісу. Захід проходив у формі запитань і відповідей. Усі бажаючі мали можливість перевірити свій рівень цукру у крові і отримали консультації щодо лікування. А поки тривала зустріч, бібліотеку наповнив запах живих хризантем та лаванди, аромат яких теж має цілющу силу.

Ірина Тупчій