Проекти Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2020 році

На засіданні виконкому 22 жовтня 2019 року затвердили перелік проектів переможців, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік.

№ проек-ту Назва проекту Назва об’єкту Найменування головного розпорядника Видатки на 2020 рік, грн 027 Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» для організації роботи з молоддю міста Біла Церква – «Молодіжний центр». Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» Управління капітального будівництва міської ради 2 417 200 Придбання обладнання для організації «Молодіжного центру» Управління з питань молоді та спорту міської ради 582 800 024 «Центр військово-патріотичного виховання» Придбання обладнання для проведення занять із військово-патріотичного виховання Управління освіти і науки міської ради 550 125 Ремонтні роботи у Центрі позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді "СОНЯШНИК" Управління капітального будівництва міської ради 152 670 005 Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів) Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів) Управління капітального будівництва міської ради 486 460 002 Рівні можливості Встановлення ліфта у КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» Управління капітального будівництва міської ради 1 135 918 018 Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору. Придбання обладнання для астрономічної обсерваторії Управління з питань молоді та спорту міської ради 120 084 Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» Управління капітального будівництва міської ради 179 000 020 Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання Придбання обладнання для навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання Управління з питань молоді та спорту міської ради 284 580 025 Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква. Придбання обладнання та групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква. Департамент житлово-комунального господарства міської ради 290 000 028 Дитячий літературний конкурс «ПероДактиль» Організація та проведення дитячого літературного конкурсу Відділ культури і туризму міської ради 295 500 014 Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям на будівлі Білоцерківського залізничного вокзалу Відділ культури і туризму міської ради 285 000 Разом: 6 779 337

Управлінню капітального будівництва, департаменту житлово-комунального господарства, управлінню з питань молоді та спорту, управлінню освіти і науки, відділу культури і туризму міської ради доручено в бюджетному запиті на 2020 рік врахувати видатки на реалізацію відповідних проектів переможців та подати до міського фінансового управління для включення до бюджету міста на 2020 рік.