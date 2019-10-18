Проекти Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2020 році

|№ проек-ту
|Назва проекту
|Назва об’єкту
|Найменування головного розпорядника
|Видатки на 2020 рік, грн
|027
|Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» для організації роботи з молоддю міста Біла Церква – «Молодіжний центр».
|Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей»
|Управління капітального будівництва міської ради
|2 417 200
|Придбання обладнання для організації «Молодіжного центру»
|Управління з питань молоді та спорту міської ради
|582 800
|024
|«Центр військово-патріотичного виховання»
|Придбання обладнання для проведення занять із військово-патріотичного виховання
|Управління освіти і науки міської ради
|550 125
|Ремонтні роботи у Центрі позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді "СОНЯШНИК"
|Управління капітального будівництва міської ради
|152 670
|005
|Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів)
|Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів)
|Управління капітального будівництва міської ради
|486 460
|002
|Рівні можливості
|Встановлення ліфта у КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»
|Управління капітального будівництва міської ради
|1 135 918
|018
|Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору.
|Придбання обладнання для астрономічної обсерваторії
|Управління з питань молоді та спорту міської ради
|120 084
|Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей»
|Управління капітального будівництва міської ради
|179 000
|020
|Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання
|Придбання обладнання для навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання
|Управління з питань молоді та спорту міської ради
|284 580
|025
|Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква.
|Придбання обладнання та групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква.
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|290 000
|028
|Дитячий літературний конкурс «ПероДактиль»
|Організація та проведення дитячого літературного конкурсу
|Відділ культури і туризму міської ради
|295 500
|014
|Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям
|Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям на будівлі Білоцерківського залізничного вокзалу
|Відділ культури і туризму міської ради
|285 000
|Разом:
|6 779 337
Управлінню капітального будівництва, департаменту житлово-комунального господарства, управлінню з питань молоді та спорту, управлінню освіти і науки, відділу культури і туризму міської ради доручено в бюджетному запиті на 2020 рік врахувати видатки на реалізацію відповідних проектів переможців та подати до міського фінансового управління для включення до бюджету міста на 2020 рік.