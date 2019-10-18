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Проекти Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2020 році

  • Вівторок, жовт. 22 2019
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Проекти Громадського бюджету, які планують реалізувати у 2020 році

На засіданні виконкому 22 жовтня 2019 року затвердили перелік проектів переможців, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік.

№ проек-ту Назва проекту Назва об’єкту Найменування головного розпорядника Видатки на 2020 рік, грн
027 Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» для організації роботи з молоддю міста Біла Церква – «Молодіжний центр». Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» Управління капітального будівництва міської ради 2 417 200
Придбання обладнання для  організації «Молодіжного центру» Управління з питань молоді та спорту міської ради 582 800
024 «Центр військово-патріотичного виховання» Придбання обладнання для проведення занять із військово-патріотичного виховання Управління освіти і науки міської ради 550 125
Ремонтні роботи у Центрі позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді "СОНЯШНИК" Управління капітального будівництва міської ради 152 670
005 Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів) Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштування тротуарів) Управління капітального будівництва міської ради 486 460
002 Рівні можливості Встановлення ліфта у  КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» Управління капітального будівництва міської ради 1 135 918
018 Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору. Придбання обладнання для астрономічної обсерваторії Управління з питань молоді та спорту міської ради 120 084
Ремонтні роботи у КЗ БМР Клуб за місцем проживання «Прометей» Управління капітального будівництва міської ради 179 000
020 Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання Придбання обладнання для навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання Управління з питань молоді та спорту міської ради 284 580
025 Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква. Придбання обладнання та групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква. Департамент житлово-комунального господарства міської ради 290 000
028 Дитячий літературний конкурс «ПероДактиль» Організація та проведення дитячого літературного конкурсу Відділ культури і туризму міської ради 295 500
014 Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям Встановлення пам'ятної дошки Січовим Стрільцям на будівлі Білоцерківського залізничного вокзалу Відділ культури і туризму міської ради 285 000
Разом: 6 779 337

Управлінню капітального будівництва, департаменту житлово-комунального господарства, управлінню з питань молоді та спорту, управлінню освіти і науки, відділу культури і туризму міської ради доручено в бюджетному запиті на 2020 рік врахувати видатки на реалізацію відповідних проектів переможців та подати до міського фінансового управління для включення до бюджету міста на 2020 рік.

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Опубліковано в Громада

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