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У Білій Церкві відбулося дитяче свято

  • Субота, жовт. 12 2019
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У Білій Церкві відбулося дитяче свято

12 жовтня у дворі будинків Гончара, 4 та Гончара, 6а відбулося дитяче свято з нагоди облаштування нового дитячого майданчику.

Місцеві дітлахи танцювали, брали участь у різних конкурсах та змаганнях, а також наприкінці заходу отримали солодощі.

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Свято організували депутати Білоцерківської міської ради Геннадій Джегур, Ігор Гейло та заступник міського голови Олександр Поляруш, за сприяння яких та за наполегливості керівника одного із житлово-будівельних кооперативів був встановлений новий сучасний дитячий майданчик.

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

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Відтепер діти зможуть більше проводити часу на свіжому повітрі у власному дворі з друзями, а не просиджувати за комп'ютерними іграми.

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Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Це гарний приклад для інших депутатів міськради та мешканців міста, які повинні бути активними та вимогливими до тих, кого обрали по своєму округу представляти інтереси громади у міській раді.

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Біла Церква, Джегур, дитячий майданчик

Варто зауважити, що для депутата Геннадія Дикого це вже не перший корисний для мешканців округу захід. Саме завдяки його наполегливості вдалося відремонтувати прибудинкові території біля будинків вул. Гончара, 2, 3, 4, 5 , 6, 6а, 7, 10, 11, 12, 18, 20, вул. Вокзальна, 22, вул. А. Шептицького, 70, проїжджу частину по вул. С. Петлюри. 

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Опубліковано в Громада

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