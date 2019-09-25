Стоянку по вул. Героїв Небесної Сотні демонтують

Таке рішення ухвалили члени виконкому 8 жовтня на своєму засіданні після наполегливих прохань учасників АТО.

Членами виконавчого комітету було прийнято рішення про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом на земельній ділянці кадастровий номер 3210300000:04:008:0080 по вул. Героїв Небесної Сотні в м.Біла Церква.

Дані споруди наразі встановлені самовільно, оскільки строк оренди даної земельної ділянки закінчився, проте фізична особа-підприємець не звільнила територію, а використовує її яка функціонуючу автостоянку.

Відповідно рішення міської ради на даній площі має відбутися реконструкція із спорудженням пам’ятника на честь борців за волю та незалежність України.

Рішенням доручено КУ БМР «Інспекція з благоустрою м.Біла Церква» та КП БМР «Муніципальна варта» вжити заходів щодо демонтажу та забезпечення правопорядку в ході проведення даних дій.

За матеріалами сайту БМР