Київстар навчив школярів м. Біла Церква основам підприємництва та діджитал-грамотності

На початку нового навчального року в рамках освітньої ініціативи GoCamp учні, що навчаються у Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області, мали змогу отримати нові знання в області підприємництва та попрактикуватися у спілкуванні англійською мовою під час зустрічей із волонтером з Марокко.

Національний мобільний оператор Київстар уже три роки поспіль підтримує всеукраїнську освітню ініціативу громадської організації Global Office – GoCamp. Щороку для дітей з різних куточків нашої країни створюють шкільні англомовні табори, на базі яких волонтери-іноземці, вчителі та ментори Київстар навчають підлітків підприємництву, креативному мисленню та комунікативним навичкам. У 2018 році до програми долучились дві тисячі школярів із 75 шкіл 19 областей, а в 2019-му кількість учасників зросла до трьох з половиною тисяч учнів із 100 шкіл.

Спеціально для GoCamp Київстар спільно з Global Office розробив курс «Підприємництво та інновації» та провів навчальні семінари для вчителів. Також для учнів, що проходять цю освітню програму, було створено відеоролики, які навчають створювати додатки для смартфонів, мислити креативно та розповідають про нові технології, такі як інтернет речей. Отримавши ці знання, діти мають можливість розробити ідею власного мобільного додатку та презентувати її ментору Київстар. Серед шкіл проходить своєрідний конкурс проектів, автори найкращих отримають призи та завітають на екскурсію до головного офісу Київстар у Києві.

За три роки існування GoCamp в Україні волонтерами стали 800 осіб із 67 країн світу. Завдяки участі волонтерів-іноземців діти набувають практичних навичок вільного володіння англійською мовою. До ініціативи також приєдналися понад 50 менторів Київстар. Одним із них став Президент Київстар – Олександр Комаров.

GoCamp матиме продовження й наступного року. Приєднатися може будь-яка школа, для цього слідкуйте за новинами на сайті GoCamp https://gocamps.com.ua.