Форум-фестиваль можливостей людей поважного віку «Золотоліття» відбувся у Білій Церкві

4-5 жовтня у Білій Церкві відбувся форум-фестиваль можливостей людей поважного віку «Золотоліття». Захід покликаний визначити потреби людей старшого віку, напрацювати Стратегію активного довголіття та подати власні пропозиції як місцевій, так і центральній владі. А мета – зробити змістовним довголіття, наповнити його життєвими фарбами та затребуваністю у суспільстві. Водночас учасники форуму, а це були представники не лише нашого міста, а й Львова, Фастова, Хмельницького, Броварів, продемонстрували всі свої таланти й уміння на різноманітних конкурсах.

Організатором свята стали ГО «Центр неформальної освіти» (керівник Наталія Максимова), ГО «Фонд «Творча ініціатива» (керівник Валерій Панько). Власне перша організація виграла грант на проведення форуму, а друга взялася допомагати. "У мене давно виникла ідея зробити доступні курси для людей старшого віку. Почали з невеликих тренінгів, курсів, лекцій. Провайдерами неформальної освіти стали громадські організації, які об’єдналися довкола цього питання. Почали вивчати потреби наших клієнтів. Зрозуміли, що є потреба в подальшій освіті людей віком 50+. Тому вирішили не чекати, поки хтось нам це зробить, а діяти самому", - каже Наталія Максимова, ГО «Центр неформальної освіти».

Мета діяльності організації - допомогти людям пенсійного віку адаптуватися до нового періоду життя, навчити вирішувати проблеми зі здоров’ям, дізнатися, як зробити місто, дружнім для людини поважного віку тощо. Напрацьовану стратегію активного довголіття планують подати до розгляду місцевій владі. Хоча, на жаль, на захід так ніхто із представників місцевої влади не прийшов, хоча організатори запрошували міського голову Геннадія Дикого та його профільного заступника.

Початок заходу відбувся у Будинку органної та камерної музики з танцювального номера, який підготував хореографічний ансамбль «Криниця життя» Академії пенсіонерів, що діє за допомогою Благодійного фонду Костянтина Єфименка ось уже 8 років поспіль в Білій Церкві та дає змогу людям поважного віку змістовно проводити дозвілля.

"Такі фестивалі вже давно проходять за активної підтримки міської влади у Львові, Миколаєві та інших населених пунктах України. У Білій Церкві вже 8 років діє Академія пенсіонерів, яка допомагає людям старшого віку розкрити свої таланти, знайти собі змістовне дозвілля, проте, на жаль, такого фестивалю, як у Львові, щоб до нас приїхали навіть учасники з-за кордону, ми не спромоглися провести. Сподіваюся, це перший крок, і Біла Церква зможе надалі бути ініціатором заходів для людей золотого віку з усієї України та інших держав", - сказала виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

А затим представила учасників форуму. А це: ГО «Золоті роки» (Львів), Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї та молоді, творчий колектив м. Стрий (Львівська область), представники університету Третього віку (Бровари), КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг», Центр польської культури (Біла Церква), лікар, письменниця, громадський діяч із Фастова Емма Піньковська, Академія пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка (Біла Церква).

Олена Ткач презентувала гостям Білої Церкви стислу історію нашого міста, а вокальні ансамблі «Криниця життя», «Вікторія», «Гармонія» Академії пенсіонерів виконали «Пісню про Білу Церкву». Також організатори заходу та гості виступили з вітальним словом. А затим на учасників чекали дуже цікаві конкурси та навчальні семінари. Зокрема, у Будинку органної та камерної музики упродовж трьох годин тривав вокальний конкурс серед ансамблів, дуетів та сольних виступів, у школі мистецтв №4 – хореографічний конкурс,у якому взяли участь два танцювальних ансамблі «Криниця життя» та «Золотий серпанок», а також львів’янка Галина Журавльова. У готелі «Лєпша садиба» водночас відбувалося два заходи – конкурс читців-декламаторів та конференція «Стратегія активного довголіття», під час якої люди поважного віку та експерти разом обговорювали завдання, як зробити благоустрій дружнім до старших людей, як впливати на своє здоров’я, як знаходити відповіді на юридичні та економічні проблеми, як впливати на власний психологічний стан тощо.

У Центрі зайнятості діяв консультативний пункт, на якому представники центру надання безоплатної юридичної допомоги надавали відповіді на юридичні питання. Там же КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг» представила свої послуги та провела майстер-клас з декоративно-вжиткового мистецтва. А в КП «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» відбувся семінар «Освіта впродовж життя», який провела львів’янка Людмила Гришко, керівник ГО «Золоті роки». Завершився перший день форуму фестивалем варення у готелі «Лєпша садиба».

5 жовтня учасники форуму мали змогу відвідати з екскурсією Свято-Георгіївський храм на Замковій горі та парк «Олександрія». Завершився захід гала-концертом за участю творчих колективів Академії пенсіонерів, гостей зі Львова та хору «Від серця до серця» (худ. керівник В.Клюєв). Переможці конкурсів отримали грамоти та подарунки.