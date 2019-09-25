У бібліотеці №4 відбулася година гарного настрою «Елегантна осінь»

Кожна людина потребує тепла та уваги незалежно від років. День людей поважного віку – це свято добра і поваги. До Міжнародного дня людей золотого віку в бібліотеці-філії №4 відбулась година гарного настрою «Елегантна осінь» для членів клубу «Зарічани» Академії пенсіонерів.

Бібліотекар Олена Буяненко розповіла як святкують Міжнародний день людей поважного віку в різних країнах світу. Протягом заходу присутні читали вірші, гуморески, розповідали цікаві історії та виконували пісні своєї молодості. Під час конкурсу «Овочева фантазія» зарічанські господині ділилися рецептами вишуканих овочевих салатів. Найбільш оригінальними виявилися страви «Загадка» Ольги Кучерської, «Веселий букет» Галини Дремлюги та «Осіння фантазія» Любові Паленко.

Наприкінці заходу бібліотекарі побажали присутнім родинного затишку, благополуччя і добра, радості та міцного здоров’я на довгі роки.

Ірина Тупчій