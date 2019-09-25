У бібліотеці №4 відбулася година гарного настрою «Елегантна осінь»

Бібліотекар Олена Буяненко розповіла як святкують Міжнародний день людей поважного віку в різних країнах світу. Протягом заходу присутні читали вірші, гуморески, розповідали цікаві історії та виконували пісні своєї молодості. Під час конкурсу «Овочева фантазія» зарічанські господині ділилися рецептами вишуканих овочевих салатів. Найбільш оригінальними виявилися страви «Загадка» Ольги Кучерської, «Веселий букет» Галини Дремлюги та «Осіння фантазія» Любові Паленко.
Наприкінці заходу бібліотекарі побажали присутнім родинного затишку, благополуччя і добра, радості та міцного здоров’я на довгі роки.
Ірина Тупчій