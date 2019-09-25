На вул. В. Стуса відкрився філіал територіального центру

Новий заклад є результатом спільних зусиль міської влади, будівельників, депутатського корпусу, благодійників з Німеччини, а зокрема фонду «Хоф Шлютер», який також подарував автомобіль для надання послуги «соціальне таксі».

До послуг відвідувачів – спортивна зала, оснащена різноманітними тренажерами та масажними пристроями. Покращити стан здоров’я відвідувачі можуть за допомогою занять з йоги, скандинавської ходьби, лікувальної фізкультури, а також трав’яних чаїв та кисневих коктейлів. Розкрити таланти допоможуть гурток «Золоті ручки» та хор «Берегиня». Крім того, до послуг клієнтів закладу – кабінет ароматерапії, швейна майстерня, пункт видачі та прийому товарів, послуги психолога, кімнати відпочинку, кабінет манікюру та педикюру тощо. У перспективі – відкриття гуртка танців, співів, літературної студії, мовного гуртка і т.д.

За матеріалами сайту БМР