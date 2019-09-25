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На вул. В. Стуса відкрився філіал територіального центру

  • Середа, жовт. 02 2019
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Фото: сайт БМР Фото: сайт БМР

30 вересня у Білій Церкві відбулося відкриття філії комунальної установи Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг», що за адресою: вул. В.Стуса, 34 (колишня вул. Славіна)

Новий заклад є результатом спільних зусиль міської влади, будівельників, депутатського корпусу, благодійників з Німеччини, а зокрема фонду «Хоф Шлютер», який також подарував автомобіль для надання послуги «соціальне таксі».

До послуг відвідувачів – спортивна зала, оснащена різноманітними тренажерами та масажними пристроями. Покращити стан здоров’я відвідувачі можуть за допомогою занять з йоги, скандинавської ходьби, лікувальної фізкультури, а також трав’яних чаїв та кисневих коктейлів. Розкрити таланти допоможуть гурток «Золоті ручки» та хор «Берегиня». Крім того, до послуг клієнтів закладу – кабінет ароматерапії, швейна майстерня, пункт видачі та прийому товарів, послуги психолога, кімнати відпочинку, кабінет манікюру та педикюру тощо. У перспективі – відкриття гуртка танців, співів, літературної студії, мовного гуртка і т.д.

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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