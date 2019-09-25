Білоцерківці вчилися формувати місцеві політичні команди

27-29 вересня у Білій Церкві відбувся 21-й Форум мережі вільних місцевих політиків на тему: «Місцеві політичні команди: формування та діяльність». Форум організував Центр громадянських ініціатив за сприяння представництва фонду «Фрідріха Науманна за Свободу!» У ньому взяли участь представники органів влади та громадськості з 17 регіонів України. Запрошеним гостем форуму був народний депутат України Микола Бабенко.

Учасники форуму отримали нові знання та навички, як формувати політичні команди, підвищувати власну громадську активність, розвивати ідеологічні інституції. Завдяки таким зустрічам створюється розгалужена по всій країні мережа місцевих політиків для обміну досвідом та кращими практиками самоврядування. Це допоможе виховати нову політичну еліту задля розвитку України та збільшення можливостей самореалізації громадян саме у власній державі.

З вітальним словом до учасників форуму звернулися голова правління Центру громадянських ініціатив (м. Львів) Віталій Загайний та менеджер проектів представництва фонду «Фрідріха Науманна за Свободу!» (м. Київ) Ольга Омельчук.

Зокрема, Віталій Загайний розповів, наскільки важливо вміти формувати місцеві політичні команди. Адже, зміна політичних еліт має відбуватися не лише на рівні центральних органів влади (президент – уряд – парламент), а й на місцевому рівні. І подібні тенденції вже помітні. Тому такі форуми допоможуть громадянам на рівні свого населеного пункту зуміти сформувати нову політичну команду.

Менеджер проектів представництва фонду «Фрідріха Науманна за Свободу!» Ольга Омельчук додала, що 21-й Форум вже сформував величезну мережу людей, які працюють у регіонах і які завдяки подібним заходам комунікують одне з одним.

Навчання відбувалося упродовж трьох днів. Поміж інших виступів, змістовною і цікавою була доповідь Андрія Зелінського, філософа, політолога, військового капелана, про мистецтво політики. Віталій Загайний, голова правління ЦЕГРІН, презентував заходи для місцевих політиків у 2020 році. Олександр Антонюк, політичний експерт, розповів про існуючі політичні команди в Україні. Цікавою була й доповідь Юрія Ганущака, експерта з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи, про існуючу адміністративно-територіальна реальність для місцевих політичних команд.

Затим відбувалося жваве обговорення отриманої інформації на різноманітних дискусійних панелях. Учасники форуму також взяли участь у ділових іграх, які передбачали взаємодію у політичних командах.

Приємним завершенням форуму стала екскурсія для всіх учасників до дендропарку «Олександрія».

Олег Турій, співорганізатор форуму, начальник відділу інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю БМР:

Такі заходи сприяють створенню позитивного і цікавого експертного середовища, в якому можна і самому розвиватися, і обмінюватися досвідом. Для мене це вже 5 захід, організований ЦЕГРІН, та третій форум. Кожного разу тематика форумів різна. Я був присутній на заходах, присвячених темі транспорту, інвестиціям, а ось тепер - створенню політичних команд. Обсоливістю цьогорічного фомуру є те, що було запрошаного близько 20 білоцерківців, які були і спікерами у тому числі.