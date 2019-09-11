Безкоштовна юридична консультація у Білій Церкві

Прийом проводить Заслужений юрист України, екс-голова Білоцерківського міськрайонного суду Санін Володимир Миколайович.
Чекаємо на Вас у
- вівторок з 10:00 до 13:00
- четвер з 14:00 до 17:00
За підтримки політичної партії Опозиційна платформа "За життя" з 1 жовтня 2019 року розпочинає роботу безкоштовна юридична приймальня за адресою: місто Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 2.
Прийом проводить Заслужений юрист України, екс-голова Білоцерківського міськрайонного суду Санін Володимир Миколайович.
Чекаємо на Вас у
- вівторок з 10:00 до 13:00
- четвер з 14:00 до 17:00
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Опубліковано в Громада