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Безкоштовна юридична консультація у Білій Церкві

  • Понеділок, вер. 23 2019
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Безкоштовна юридична консультація у Білій Церкві

За підтримки політичної партії Опозиційна платформа "За життя" з 1 жовтня 2019 року розпочинає роботу безкоштовна юридична приймальня за адресою: місто Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 2.

Прийом проводить Заслужений юрист України, екс-голова Білоцерківського міськрайонного суду Санін Володимир Миколайович.

Чекаємо на Вас у

- вівторок з 10:00 до 13:00

- четвер з 14:00 до 17:00

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Опубліковано в Громада

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