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4 білоцерківців стали членами «Золотого фонду»

  • П'ятниця, вер. 13 2019
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Фото: сайт БМР Фото: сайт БМР

Традиційно напередодні Дня міста вшановують білоцерківців, які своєю багаторічною невтомною працею на благо міста заслужили бути членами «Золотого фонду» Білої Церкви.

Така форма відзначення громадян за їх значні заслуги перед містом у розвитку науки, культури, освіти, охорони здоров’я, спорту, промисловості, будівництва, зв’язку, торговельного обслуговування, забезпечення законності і правопорядку започаткована розпорядженням міського голови від 14 вересня 1998 року. З тих пір до складу фонду ввійшли 293 особи. І кожного року фонд поповнюється новими іменами. Цього року відповідні свідоцтва члена «Золотого фонду» були вручені:

- Гавренко Ларисі Вікторівні – заслуженому тренеру України з гімнастики художньої, учителю гімнастики художньої комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту»;

- Роговій Вірі Борисівні – заслуженому працівнику освіти України, директору Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

- Фрейдману Юрію Михайловичу – «Заслуженому лікарю України», завідувачу нейрохірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2»;

- Яременку Михайлу Григоровичу – «Заслуженому вчителю України», директору Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» Білоцерківської міської ради Київської області.

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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