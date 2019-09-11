4 білоцерківців стали членами «Золотого фонду»

Така форма відзначення громадян за їх значні заслуги перед містом у розвитку науки, культури, освіти, охорони здоров’я, спорту, промисловості, будівництва, зв’язку, торговельного обслуговування, забезпечення законності і правопорядку започаткована розпорядженням міського голови від 14 вересня 1998 року. З тих пір до складу фонду ввійшли 293 особи. І кожного року фонд поповнюється новими іменами. Цього року відповідні свідоцтва члена «Золотого фонду» були вручені:

- Гавренко Ларисі Вікторівні – заслуженому тренеру України з гімнастики художньої, учителю гімнастики художньої комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту»;

- Роговій Вірі Борисівні – заслуженому працівнику освіти України, директору Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

- Фрейдману Юрію Михайловичу – «Заслуженому лікарю України», завідувачу нейрохірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2»;

- Яременку Михайлу Григоровичу – «Заслуженому вчителю України», директору Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» Білоцерківської міської ради Київської області.

За матеріалами сайту БМР