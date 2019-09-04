Розпочалося голосування за проєкти Громадського бюджету

Маєте можливість обрати ТРИ малих та ТРИ великих проєкти, які вважаєте найкращими та найактуальнішими для міста.
Голосування відбувається в електронному вигляді на електронній платформі "Громадський бюджет" https://bc-budget.e-dem.in.ua .
Голосування в електронному вигляді можливе для власників банківських карток, які користуються інтернет-банкінгом (Приватбанк, Ощадбанк, А-Банк) або за допомогою ідентифікації за Електронно-цифровим підписом.
Авторизація здійснюватиметься через платформу e-DEM. І потрібна буде обов’язкова реєстрація через е-мейл. Така процедура робиться один раз. В подальшому користувач може зайти за допомогою логіна/пароля. Інструкція як зареєструватися за посиланням.
Також з'явилася можливість голосувати через термінали ПриватБанку за допомогою картки Привата або номера телефону (який прив'язаний до картки). Дана функція буде доступна в переліку сервісів на терміналах в дні голосування.
7,3 млн грн буде спрямовано на реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету 2019 у наступному році.
Ознайомитися з усіма проектами можна ТУТ
Перелік великих проєктів, які допускаються до голосування:
|
№
Проекту
|
Назва проекту
|
Автор проекту
|
Погоджений кошторис проекту, гривень
|
001
|
Теплий дім
|
Богатиренко Юлія Вікторівна
|
1 650 000
|
002
|
Рівні можливості
|
Богатиренко Юлія Вікторівна
|
1 135 918
|
005
|
Капітальний ремонт дороги по вул.Курсова в м.Біла Церква
(з облаштуванням тротуарів)
|
Пилипенко Інна Олександрівна
|
486 460
|
006
|
Літературно-мистецька вітальня "P A L I T - R A" при бібліотеці - філіалі №8 КЗ БМР Білоцерківської міської ЦБС ім. Петра Красножона
|
Михайлюк Любов Федорівна
|
800 000
|
012
|
Об'єкт благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний в м. Біла Церква
|
Мусієнко Тетяна Дмитрівна
|
3 000 000
|
013
|
Реконструкція площі П. Запорожця
|
Панченко Міла Іванівна
|
3 000 000
|
015
|
Облаштування скверу зі встановленням скульптури полковника Євгена Коновальця
|
Шабельна Вікторія Олександрівна
|
2 505 750
|
022
|
Скейт-парк потрібен для молоді нашого міста!
|
Даценко Артем Євгенійович
|
2 950 000
|
024
|
Центр військово-патріотичного виховання
|
Пантюшенко Валерій Миколайович
|
702 795
|
027
|
Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання "Прометей" для організації роботи з молоддю міста Біла Церква - "Молодіжний центр"
|
Гончарук Марина Валентина
|
3 000 000
|
030
|
Башта Шухова
|
Скотарь Юлія Василівна
|
2 900 000
|
031
|
Літній шаховий майданчик у парку ім. Т.Г. Шевченка
|
Нестеренко Георгій Євгенійович
|
300 000
|
033
|
Скульптура "Повітряна куля"
|
Ткаченко Тетяна Вітольдівна
|
550 000
|
034
|
Скульптура українського письменника Івана Нечуй-Левицького
|
Лебединцев Олег Олександрович
|
950 000
|
038
|
Відкриття та функціонування клубів фінансової грамотності у школах міста та проведення "Кубка Білої Церкви із фінансової грамотності ім. Ярослава Мудрого"
|
Примак Іванна Олександрівна
|
396 700
|
040
|
Медіа простір у центральній бібліотеці
|
Янченко Ярослав Олегович
|
2 664 000
|
Всього: 16
|
26 991 623
Перелік малих проєктів, які допускаються до голосування:
|
№
Про-екту
|
Назва проекту
|
Автор проекту
|
Погоджений кошторис проекту, гривень
|
014
|
Встановлення пам'ятної дошки білоцерківським Січовим Стрільцям
|
Шабельна Вікторія Олександрівна
|
285 000
|
018
|
Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору
|
Санаєва Оксана Романівна
|
299 084
|
020
|
Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання
|
Степура Іван Сергійович
|
284 580
|
025
|
Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах
міста Біла Церква
|
Семенко Олександр Сергійович
|
290 000
|
028
|
Дитячий літературний конкурс "ПероДактиль"
|
Кузьменко Ірина Валентинівна
|
295 500
|
029
|
"Шана рідним" вхідна група на кладовище
|
Москаленко Юрій Володимирович
|
169 431
|
035
|
Скульптура "Ретро Велосипедист"
|
Лебединцев Олег Олександрович
|
295 000
|
041
|
Веселі хвостики
|
Нестеренко Світлана Анатоліївна
|
190 322
|
042
|
Дракон на пляжі
|
Лангова Ганна Олександрівна
|
231 600
|
Всього: 9
|
2 340 517
Варто зауважити, що підготовка проєктів для презентації на сайті Білоцерківської міської ради відбувалася без належної уваги. У деяких проектів відсутні ескізи, як приміром у проєкті облаштування скверу Євгену Коновальцю чи спорудження скульптури Івану Нечую-Левицькому. У проєкті реконструкції площі П. Запорожця не зрозуміло чому лишається композиційним центром площі пам'ятник П. Запорожцю, діячу російського революційного руху, який лише народився у Білій Церкві, а все своє життя провів в Росії, лише після психічного розладу опинився в київській Кирилівській психіатрічній лікарні, згодом помер у лікарні Вінниці. Чим ця людина настільки визначна, щоб її пам'ятник лишати й надалі навіть після реконструкції площі, невідомо.
Пропонується реконструкція Башти Шухова за 2, 9 млн. грн, але з проєкту не зрозуміло, чи дійсно матиме туристичну привабливість цей об'єкт. На жаль, не відкривається презентація медіапростору у Центральній бібліотеці.
Є проєкти, які несуть практичну користь, приміром встановлення ліфт та заміна вікон у центрі "Шанс", хоча не зрозуміло, чому міська влада охоче викладає бруківкою алеї по місту, але до сих пір не зробила цих необхідних речей для центру, де надають послуги людям з обмеженими можливостями. Теж стосується й проєкту, який передбачає ремонт виставкової зали у бібліотеці №8 з облаштуванням літературно-мистецької вітальні.
Є проєкти, які передбачають благоустрій території та мають ескізи: ремонт дороги по вул. Курсова; облаштування благоустрою в межах провулку Горного.
Тож білоцерківцям доведеться зважити на всі "за" і "проти" та обрати дійсно цікавий проєкт.
До слова, депутати БМР вимагають від міської влади прозвітувати про те, як виконуються роботи по проєктах, які підтримали своїм голосуванням білоцерківці у попередні роки.