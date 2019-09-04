Розпочалося голосування за проєкти Громадського бюджету

З 11 вересня по 30 вересня ц.р. включно можна голосувати за проєкти Громадського бюджету.

Маєте можливість обрати ТРИ малих та ТРИ великих проєкти, які вважаєте найкращими та найактуальнішими для міста.

Голосування відбувається в електронному вигляді на електронній платформі "Громадський бюджет"​ https://bc-budget.e-dem.in.ua .

Голосування в електронному вигляді можливе для власників банківських карток, які користуються інтернет-банкінгом (Приватбанк, Ощадбанк, А-Банк) або за допомогою ідентифікації за Електронно-цифровим підписом.​

Авторизація здійснюватиметься через платформу e-DEM. І потрібна буде обов’язкова реєстрація через е-мейл. Така процедура робиться один раз. В подальшому користувач може зайти за допомогою логіна/пароля. Інструкція як зареєструватися за посиланням.

Також з'явилася можливість голосувати через термінали ПриватБанку за допомогою картки Привата або номера телефону (який прив'язаний до картки). Дана функція буде доступна в переліку сервісів на терміналах в дні голосування.

7,3 млн грн буде спрямовано на реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету 2019 у наступному році.

Ознайомитися з усіма проектами можна ТУТ

Перелік великих проєктів, які допускаються до голосування:

№ Проекту Назва проекту Автор проекту Погоджений кошторис проекту, гривень 001 Теплий дім Богатиренко Юлія Вікторівна 1 650 000 002 Рівні можливості Богатиренко Юлія Вікторівна 1 135 918 005 Капітальний ремонт дороги по вул.Курсова в м.Біла Церква (з облаштуванням тротуарів) Пилипенко Інна Олександрівна 486 460 006 Літературно-мистецька вітальня "P A L I T - R A" при бібліотеці - філіалі №8 КЗ БМР Білоцерківської міської ЦБС ім. Петра Красножона Михайлюк Любов Федорівна 800 000 012 Об'єкт благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний в м. Біла Церква Мусієнко Тетяна Дмитрівна 3 000 000 013 Реконструкція площі П. Запорожця Панченко Міла Іванівна 3 000 000 015 Облаштування скверу зі встановленням скульптури полковника Євгена Коновальця Шабельна Вікторія Олександрівна 2 505 750 022 Скейт-парк потрібен для молоді нашого міста! Даценко Артем Євгенійович 2 950 000 024 Центр військово-патріотичного виховання Пантюшенко Валерій Миколайович 702 795 027 Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання "Прометей" для організації роботи з молоддю міста Біла Церква - "Молодіжний центр" Гончарук Марина Валентина 3 000 000 030 Башта Шухова Скотарь Юлія Василівна 2 900 000 031 Літній шаховий майданчик у парку ім. Т.Г. Шевченка Нестеренко Георгій Євгенійович 300 000 033 Скульптура "Повітряна куля" Ткаченко Тетяна Вітольдівна 550 000 034 Скульптура українського письменника Івана Нечуй-Левицького Лебединцев Олег Олександрович 950 000 038 Відкриття та функціонування клубів фінансової грамотності у школах міста та проведення "Кубка Білої Церкви із фінансової грамотності ім. Ярослава Мудрого" Примак Іванна Олександрівна 396 700 040 Медіа простір у центральній бібліотеці Янченко Ярослав Олегович 2 664 000 Всього: 16 26 991 623

Перелік малих проєктів, які допускаються до голосування:

№ Про-екту Назва проекту Автор проекту Погоджений кошторис проекту, гривень 014 Встановлення пам'ятної дошки білоцерківським Січовим Стрільцям Шабельна Вікторія Олександрівна 285 000 018 Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору Санаєва Оксана Романівна 299 084 020 Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання Степура Іван Сергійович 284 580 025 Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква Семенко Олександр Сергійович 290 000 028 Дитячий літературний конкурс "ПероДактиль" Кузьменко Ірина Валентинівна 295 500 029 "Шана рідним" вхідна група на кладовище Москаленко Юрій Володимирович 169 431 035 Скульптура "Ретро Велосипедист" Лебединцев Олег Олександрович 295 000 041 Веселі хвостики Нестеренко Світлана Анатоліївна 190 322 042 Дракон на пляжі Лангова Ганна Олександрівна 231 600 Всього: 9 2 340 517

Варто зауважити, що підготовка проєктів для презентації на сайті Білоцерківської міської ради відбувалася без належної уваги. У деяких проектів відсутні ескізи, як приміром у проєкті облаштування скверу Євгену Коновальцю чи спорудження скульптури Івану Нечую-Левицькому. У проєкті реконструкції площі П. Запорожця не зрозуміло чому лишається композиційним центром площі пам'ятник П. Запорожцю, діячу російського революційного руху, який лише народився у Білій Церкві, а все своє життя провів в Росії, лише після психічного розладу опинився в київській Кирилівській психіатрічній лікарні, згодом помер у лікарні Вінниці. Чим ця людина настільки визначна, щоб її пам'ятник лишати й надалі навіть після реконструкції площі, невідомо.

Пропонується реконструкція Башти Шухова за 2, 9 млн. грн, але з проєкту не зрозуміло, чи дійсно матиме туристичну привабливість цей об'єкт. На жаль, не відкривається презентація медіапростору у Центральній бібліотеці.

Є проєкти, які несуть практичну користь, приміром встановлення ліфт та заміна вікон у центрі "Шанс", хоча не зрозуміло, чому міська влада охоче викладає бруківкою алеї по місту, але до сих пір не зробила цих необхідних речей для центру, де надають послуги людям з обмеженими можливостями. Теж стосується й проєкту, який передбачає ремонт виставкової зали у бібліотеці №8 з облаштуванням літературно-мистецької вітальні.

Є проєкти, які передбачають благоустрій території та мають ескізи: ремонт дороги по вул. Курсова; облаштування благоустрою в межах провулку Горного.

Тож білоцерківцям доведеться зважити на всі "за" і "проти" та обрати дійсно цікавий проєкт.

До слова, депутати БМР вимагають від міської влади прозвітувати про те, як виконуються роботи по проєктах, які підтримали своїм голосуванням білоцерківці у попередні роки.