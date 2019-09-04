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Розпочалося голосування за проєкти Громадського бюджету

  • Середа, вер. 11 2019
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Один із проєктів - ремонт обсерваторії у клубі &quot;Прометей&quot; Один із проєктів - ремонт обсерваторії у клубі "Прометей"

З 11 вересня  по 30 вересня  ц.р. включно можна голосувати за проєкти Громадського бюджету. 

Маєте можливість обрати ТРИ малих та ТРИ великих проєкти,  які вважаєте найкращими та найактуальнішими для міста.

Голосування відбувається в електронному вигляді на електронній платформі "Громадський бюджет"​ https://bc-budget.e-dem.in.ua .

Голосування в електронному вигляді можливе для власників банківських карток, які користуються інтернет-банкінгом (Приватбанк, Ощадбанк, А-Банк) або за допомогою ідентифікації за Електронно-цифровим підписом.​

Авторизація здійснюватиметься через платформу e-DEM. І потрібна буде обов’язкова реєстрація через е-мейл. Така процедура робиться один раз. В подальшому користувач може зайти за допомогою логіна/пароля. Інструкція як зареєструватися за посиланням.

Також з'явилася можливість голосувати через термінали ПриватБанку за допомогою картки Привата або номера телефону (який прив'язаний до картки). Дана функція буде доступна в переліку сервісів на терміналах в дні голосування.

7,3 млн грн  буде спрямовано на реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету 2019 у наступному  році.

Ознайомитися з усіма проектами можна ТУТ

Перелік великих проєктів, які допускаються до голосування:

Проекту

Назва проекту

Автор проекту

Погоджений кошторис проекту, гривень

001

Теплий дім

Богатиренко Юлія Вікторівна

1 650 000

002

Рівні можливості

Богатиренко Юлія Вікторівна

1 135 918

005

Капітальний ремонт дороги по вул.Курсова в м.Біла Церква

(з облаштуванням тротуарів)

Пилипенко Інна Олександрівна

486 460

006

Літературно-мистецька вітальня "P A L I T - R A" при бібліотеці - філіалі №8 КЗ БМР Білоцерківської міської ЦБС ім. Петра Красножона

Михайлюк Любов Федорівна

800 000

012

Об'єкт благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний в м. Біла Церква

Мусієнко Тетяна Дмитрівна

3 000 000

013

Реконструкція площі П. Запорожця

Панченко Міла Іванівна

3 000 000

015

Облаштування скверу зі встановленням скульптури полковника Євгена Коновальця

Шабельна Вікторія Олександрівна

2 505 750

022

Скейт-парк потрібен для молоді нашого міста!

Даценко Артем Євгенійович

2 950 000

024

Центр військово-патріотичного виховання

Пантюшенко Валерій Миколайович

702 795

027

Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання "Прометей" для організації роботи з молоддю міста Біла Церква - "Молодіжний центр"

Гончарук Марина Валентина

3 000 000

030

Башта Шухова

Скотарь Юлія Василівна

2 900 000

031

Літній шаховий майданчик у парку ім. Т.Г. Шевченка

Нестеренко Георгій Євгенійович

300 000

033

Скульптура "Повітряна куля"

Ткаченко Тетяна Вітольдівна

550 000

034

Скульптура українського письменника Івана Нечуй-Левицького

Лебединцев Олег Олександрович

950 000

038

Відкриття та функціонування клубів фінансової грамотності у школах міста та проведення "Кубка Білої Церкви із фінансової грамотності ім. Ярослава Мудрого"

Примак Іванна Олександрівна

396 700

040

Медіа простір у центральній бібліотеці

Янченко Ярослав Олегович

2 664 000
 

Всього: 16

  

26 991 623

Перелік малих проєктів, які допускаються до голосування:

Про-екту

Назва проекту

Автор проекту

Погоджений  кошторис проекту, гривень

014

Встановлення пам'ятної дошки білоцерківським Січовим Стрільцям

Шабельна Вікторія Олександрівна

285 000

018

Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору

Санаєва Оксана Романівна

299 084

020

Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання

Степура Іван Сергійович

284 580

025

Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах

міста Біла Церква

Семенко Олександр Сергійович

290 000

028

Дитячий літературний конкурс "ПероДактиль"

Кузьменко Ірина Валентинівна

295 500

029

"Шана рідним" вхідна група на кладовище

Москаленко Юрій Володимирович

169 431

035

Скульптура "Ретро Велосипедист"

Лебединцев Олег Олександрович

295 000

041

Веселі хвостики

Нестеренко Світлана Анатоліївна

190 322

042

Дракон на пляжі

Лангова Ганна Олександрівна

231 600
 

Всього: 9

  

2 340 517

 

Варто зауважити, що підготовка проєктів для презентації на сайті Білоцерківської міської ради відбувалася без належної уваги. У деяких проектів відсутні ескізи, як приміром у проєкті облаштування скверу Євгену Коновальцю чи спорудження скульптури Івану Нечую-Левицькому. У проєкті реконструкції площі П. Запорожця не зрозуміло чому лишається композиційним центром площі пам'ятник П. Запорожцю, діячу російського революційного руху, який лише народився у Білій Церкві, а все своє життя провів в Росії, лише після психічного розладу опинився в київській Кирилівській психіатрічній лікарні, згодом помер у лікарні Вінниці. Чим ця людина настільки визначна, щоб її пам'ятник лишати й надалі навіть після реконструкції площі, невідомо.

Пропонується реконструкція Башти Шухова за 2, 9 млн. грн, але з проєкту не зрозуміло, чи дійсно матиме туристичну привабливість цей об'єкт. На жаль, не відкривається презентація медіапростору у Центральній бібліотеці. 

Є проєкти, які несуть практичну користь, приміром встановлення ліфт та заміна вікон у центрі "Шанс", хоча не зрозуміло, чому міська влада охоче викладає бруківкою алеї по місту, але до сих пір не зробила цих необхідних речей для центру, де надають послуги людям з обмеженими можливостями. Теж стосується й проєкту, який передбачає ремонт виставкової зали у бібліотеці №8 з облаштуванням літературно-мистецької вітальні. 

Є проєкти, які передбачають благоустрій території та мають ескізи: ремонт дороги по вул. Курсова; облаштування благоустрою в межах провулку Горного.

Тож білоцерківцям доведеться зважити на всі "за" і "проти" та обрати дійсно цікавий проєкт. 

До слова, депутати БМР вимагають від міської влади прозвітувати про те, як виконуються роботи по проєктах, які підтримали своїм голосуванням білоцерківці у попередні роки. 

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Опубліковано в Громада

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