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Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Київській області

  • Середа, вер. 04 2019
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Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Київській області

З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в Київській області Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА спільно з Київською обласною молодіжною радою започаткували в 2019 році Конкурс кращих практик молодіжної роботи на Київщині.

Основні завдання Конкурсу:

1) обмін успішним досвідом між молодіжними організаціями та молодіжними працівниками Київської області;
2) публічне визнання досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості молодіжної роботи в Київській області;
3) популяризація та активізація молодіжного руху на Київщині.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС:

До участі у конкурсі в 2019 році запрошуються учасники та учасниці, які мають успішні практики в наступних сферах молодіжної політики:

  • участь молоді в процесах демократизації (забезпечення відкритості, прозорості, підзвітності органів влади, просування порядку денного демократичних реформ на рівні громади);
  • освіта та просвітницька діяльність з прав людини, захист прав людини, просування рівності та недискримінації в українському суспільстві;
  • розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади (створення дієвих молодіжних рад та створення системи взаємодії молоді з органами влади, громадою, бізнесом);
  • підтримка молодіжних проектів та ініціатив;
  • розвиток молодіжних громадських організацій;
  • волонтерство;
  • змістовне дозвілля для молоді та молодіжне таборування;
  • інклюзивний розвиток (включення вразливих груп молоді);
    cталий розвиток та екологія;
  • національно-патріотичне виховання;
  • збереження історичної пам’яті та відновлення культурної спадщини;
  • інше.

Якщо у вас є успішний досвід молодіжної роботи, будь ласка, в загальних рисах викладіть інформацію за формою. Опис Вашої практики не обов’язково має бути написаний бездоганно. Організатори можуть звернутися до вас з додатковими питаннями та готові допомогти вам оформити опис вашої практики у відповідності до найвищих комунікаційних стандартів.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ:

- найкращі практики увійдуть до друкованого та електронного видання «Каталог кращих практик молодіжної роботи в Київській області».
- 3 переможці конкурсу отримаютьпризи та відзнаки.

Відбір найкращих практик здійснюватиме експертна комісія, до складу якої увійдуть представники партнерів конкурсу та незалежні експерти молодіжного середовища.

Результати конкурсу будуть оголошені в рамках обласного молодіжного форуму у грудні 2019.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

• залучення молоді – якою мірою молодь як цільова аудиторія була залучена до розробки та впровадження практики;
• інклюзивність – в якій мірі практика враховує інтереси різних груп молоді;
• інноваційність – в якій мірі методи та підходи, використані для вирішення проблеми, були новими та креативними;
• вплив – якою мірою отримані результати є сталими та впливають на досягнення довгострокових цілей;
• можливість адаптації та поширення – якою мірою методика практики дозволяє використовувати її в різних місцях та контекстах.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК на участь у конкурсі – 1 жовтня 2019 року.

Ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету для участі в конкурсі можна за посиланням: https://forms.gle/dHU4wQoHNsyvcZFCA.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ можна отримати за телефонами:

Олена Рожанська, голова Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації – (098) 101 69 70;

Марина Попатенко, начальник управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації – (095) 846 55 89.

Управління з питань молоді та спорту БМР

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Опубліковано в Громада

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