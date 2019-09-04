Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Київській області

З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в Київській області Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА спільно з Київською обласною молодіжною радою започаткували в 2019 році Конкурс кращих практик молодіжної роботи на Київщині.

Основні завдання Конкурсу:

1) обмін успішним досвідом між молодіжними організаціями та молодіжними працівниками Київської області;

2) публічне визнання досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості молодіжної роботи в Київській області;

3) популяризація та активізація молодіжного руху на Київщині.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС:



До участі у конкурсі в 2019 році запрошуються учасники та учасниці, які мають успішні практики в наступних сферах молодіжної політики:

участь молоді в процесах демократизації (забезпечення відкритості, прозорості, підзвітності органів влади, просування порядку денного демократичних реформ на рівні громади);

освіта та просвітницька діяльність з прав людини, захист прав людини, просування рівності та недискримінації в українському суспільстві;

розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади (створення дієвих молодіжних рад та створення системи взаємодії молоді з органами влади, громадою, бізнесом);

підтримка молодіжних проектів та ініціатив;

розвиток молодіжних громадських організацій;

волонтерство;

змістовне дозвілля для молоді та молодіжне таборування;

інклюзивний розвиток (включення вразливих груп молоді);

cталий розвиток та екологія;

cталий розвиток та екологія; національно-патріотичне виховання;

збереження історичної пам’яті та відновлення культурної спадщини;

інше.

Якщо у вас є успішний досвід молодіжної роботи, будь ласка, в загальних рисах викладіть інформацію за формою. Опис Вашої практики не обов’язково має бути написаний бездоганно. Організатори можуть звернутися до вас з додатковими питаннями та готові допомогти вам оформити опис вашої практики у відповідності до найвищих комунікаційних стандартів.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ:

- найкращі практики увійдуть до друкованого та електронного видання «Каталог кращих практик молодіжної роботи в Київській області».

- 3 переможці конкурсу отримаютьпризи та відзнаки.

Відбір найкращих практик здійснюватиме експертна комісія, до складу якої увійдуть представники партнерів конкурсу та незалежні експерти молодіжного середовища.

Результати конкурсу будуть оголошені в рамках обласного молодіжного форуму у грудні 2019.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

• залучення молоді – якою мірою молодь як цільова аудиторія була залучена до розробки та впровадження практики;

• інклюзивність – в якій мірі практика враховує інтереси різних груп молоді;

• інноваційність – в якій мірі методи та підходи, використані для вирішення проблеми, були новими та креативними;

• вплив – якою мірою отримані результати є сталими та впливають на досягнення довгострокових цілей;

• можливість адаптації та поширення – якою мірою методика практики дозволяє використовувати її в різних місцях та контекстах.



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК на участь у конкурсі – 1 жовтня 2019 року.

Ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету для участі в конкурсі можна за посиланням: https://forms.gle/dHU4wQoHNsyvcZFCA.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ можна отримати за телефонами:

Олена Рожанська, голова Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації – (098) 101 69 70;

Марина Попатенко, начальник управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації – (095) 846 55 89.

Управління з питань молоді та спорту БМР