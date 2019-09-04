Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Київській області

Основні завдання Конкурсу:
1) обмін успішним досвідом між молодіжними організаціями та молодіжними працівниками Київської області;
2) публічне визнання досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості молодіжної роботи в Київській області;
3) популяризація та активізація молодіжного руху на Київщині.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС:
До участі у конкурсі в 2019 році запрошуються учасники та учасниці, які мають успішні практики в наступних сферах молодіжної політики:
- участь молоді в процесах демократизації (забезпечення відкритості, прозорості, підзвітності органів влади, просування порядку денного демократичних реформ на рівні громади);
- освіта та просвітницька діяльність з прав людини, захист прав людини, просування рівності та недискримінації в українському суспільстві;
- розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади (створення дієвих молодіжних рад та створення системи взаємодії молоді з органами влади, громадою, бізнесом);
- підтримка молодіжних проектів та ініціатив;
- розвиток молодіжних громадських організацій;
- волонтерство;
- змістовне дозвілля для молоді та молодіжне таборування;
- інклюзивний розвиток (включення вразливих груп молоді);
cталий розвиток та екологія;
- національно-патріотичне виховання;
- збереження історичної пам’яті та відновлення культурної спадщини;
- інше.
Якщо у вас є успішний досвід молодіжної роботи, будь ласка, в загальних рисах викладіть інформацію за формою. Опис Вашої практики не обов’язково має бути написаний бездоганно. Організатори можуть звернутися до вас з додатковими питаннями та готові допомогти вам оформити опис вашої практики у відповідності до найвищих комунікаційних стандартів.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ:
- найкращі практики увійдуть до друкованого та електронного видання «Каталог кращих практик молодіжної роботи в Київській області».
- 3 переможці конкурсу отримаютьпризи та відзнаки.
Відбір найкращих практик здійснюватиме експертна комісія, до складу якої увійдуть представники партнерів конкурсу та незалежні експерти молодіжного середовища.
Результати конкурсу будуть оголошені в рамках обласного молодіжного форуму у грудні 2019.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:
• залучення молоді – якою мірою молодь як цільова аудиторія була залучена до розробки та впровадження практики;
• інклюзивність – в якій мірі практика враховує інтереси різних груп молоді;
• інноваційність – в якій мірі методи та підходи, використані для вирішення проблеми, були новими та креативними;
• вплив – якою мірою отримані результати є сталими та впливають на досягнення довгострокових цілей;
• можливість адаптації та поширення – якою мірою методика практики дозволяє використовувати її в різних місцях та контекстах.
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК на участь у конкурсі – 1 жовтня 2019 року.
Ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету для участі в конкурсі можна за посиланням: https://forms.gle/dHU4wQoHNsyvcZFCA.
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ можна отримати за телефонами:
Олена Рожанська, голова Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації – (098) 101 69 70;
Марина Попатенко, начальник управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації – (095) 846 55 89.
Управління з питань молоді та спорту БМР