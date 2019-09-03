ПП «Всеукраїнське об’єднання «Факел» стали спонсорами корисного для підприємців семінару

«Ми – партнери цього заходу. І це закономірно. Адже балотуючись до Верховної Ради України, першочерговим завданням, яке ми ставили перед собою у разі потрапляння до парламенту, було сприяння розвитку підприємництва в Україні. Тому що саме ви є ті люди, які створюють робочі місця, які наповнюють місцевий, обласний, державний бюджети, ви несете відповідальність не лише за себе і свої родини, але й за своїх працівників. Сподіваємося, що ви на цьому майстер-класі зможете отримати корисну інформацію», – сказала Тетяна Однорог.

Заступник голови партії Олександр Крамар на початку заходу зазначив, що ПП «Всеукраїнське об’єднання «Факел» організувала цей захід після виборів і це означає, що партія не живе одним днем, не живе лише виборами, насправді мета партійців – створити такі умови для громадян України, щоб держава нарешті почала розвиватися. А головним двигуном у цьому процесі, звичайно ж, є підприємці. «Ми збираємося займатися низкою проєктів, які будуть спрямовані на різні сфери життєдіяльності місті. Дуже радо долучаємося до таких заходів, як нинішній майстер-клас. Хочемо більше вивчити проблеми міста, більше спілкуватися з містянами. Натомість сподіваємося, що на наступних виборах мешканці міста підтримають саме ті політичні сили, які всіляко допомагають розвитку підприємництва в нашому місті», – зазначив пан Олександр. Він також наголосив, що наразі партія розвиває три повноцінних проєкти: безкоштовна юридична консультація, яку можна отримати в офісі «Факелу», випуск партійної газети та створення команди розвитку Білої Церкви, в яку продовжують набір людей, що хочуть розвивати своє місто і мають відповідні ідеї.

Після вступного слова спікери Григорій Бердніков та Анна Янковець розпочали проведення семінару, на якому навчали місцевих бізнесменів, як впровадити на LEAN-підхід. Цей метод управління винайшли японці та вперше апробували на підприємстві Toyota. Методика заснована на неухильному прагненні до усунення всіх видів втрат та передбачає залучення у процес оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача.

По завершенню заходу учасники семінару поділилися своїми враженнями. «Цікава інформація, вже сиджу і думаю, як впровадити це на виробництві»,– зазначив Артур Миколайович, начальник виробництва.

«Ми надаємо послуги, інформація нам корисна. Єдине, шкода, що не українською мовою. Стараюся відвідувати семінари, які в Білій Церкві проводять і щодо податкового законодавства, і сфері бухгалтерії», – відповіла учасниця майстер-класу пані Галина.

«Працюю у магазині консультантом. Спікери розклали, як то кажуть, все по поличках щодо системності бізнесу. Дякую організаторам, які таку інформацію роблять доступною. Дуже потрібно підприємцям підвищувати освіту і хотілося, щоб таких заходів було більше», – зауважила Юлія Фастовець.