Учасникам АТО не дали приміщення по вул. Я. Мудрого

Депутати БМР на 75 сесії, що відбулася 29 серпня, не прийняли рішення про надання в користування нежитлового приміщення на 2019 рік учасникам АТО. Мова йде про приміщення за адресою: вул. Я. Мудрого, 44.

Про надання цього приміщення просила ініціативна група білоцерківців на чолі з Дмитром Яценком, які звернулася до міськради ще в травні 2019 року. «Враховуючи те, що у Білій Церкві постійно дислокується 72 ОМБР та 1129 Зенітно-ракетний полк, кількість учасників бойових дій, які брали участь у проведенні АТО сягає 7000 осіб. Повертаючись із війни, вони зустрічаються із нерозумінням. ГО «Соборна Україна», яка об’єднує ветеранів АТО, членів їх родин, проводить освітні, культурні та розважальні заходи для учасників АТО та їх сімей. Також організація бере участь у реалізації проекту Міжнародної організації з міграції ООН «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України ветеранів та їх сімей», який фінансується ЄС. Проект передбачає надання психологічної допомоги та розширення доступу до економічних можливостей. Завдяки цьому проекту у нашому місті можна створити ветеранський простір, так званий Veteran Hub. Для цього потрібно лише приміщення", - йдеться у проекті рішення.

Але депутати зауважили, що на це приміщення претендує також Асоціація учасників бойових дій та учасників АТО, а також туди планували переселити філіал №1 бібліотеки для дітей з аварійного приміщення по вулиці. Б. Хмельницького, 13.

Міський голова Геннадій Дикий обіцяв ГО «Соборна Україна» знайти альтернативне приміщення, але обіцянка так і лишилася обіцянкою. Отже, поки що учасники АТО лишаються без приміщення.