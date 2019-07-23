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Майстрів декоративно-ужиткового мистецтва запрошують взяти участь у Дні міста
- Вівторок, серп. 20 2019
- Автор bc-news
Організатори Дня міста запрошують художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва взяти участь в ярмарку до Дня міста – 14 вересня, на якому продемонструвати свої неповторні вироби.
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Опубліковано в Громада
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