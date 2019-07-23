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Майстрів декоративно-ужиткового мистецтва запрошують взяти участь у Дні міста

  • Вівторок, серп. 20 2019
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Майстрів декоративно-ужиткового мистецтва запрошують взяти участь у Дні міста

Організатори Дня міста запрошують художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва взяти участь в ярмарку до Дня міста – 14 вересня, на якому продемонструвати свої  неповторні вироби.

Авторів картин та виробів ручної роботи: гончарство, ткацтво, килимарство, художня вишивка, гаптування, художня обробка металу, художнє різьблення, декоративний розпис, просять реєструватися:  https://bitly.su/dbjrBGT

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Опубліковано в Громада

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