Безкоштовна юридична консультація в Білій Церкві

Ми живемо в правовій державі. Тому будь-яка дія громадянина має відповідати чинному законодавству. Якщо людина не володіє достатнім обсягом правової інформації, щоб вирішити проблему самотужки, вона змушена звертатися до фахівця. Коли рівень доходу дозволяє вибрати висококваліфікованого юриста, людина не відчуває складнощів в користуванні юридичними послугами. Інша справа, коли ми говоримо про пільгові категорії населення: одинокі матері, сироти після досягнення повноліття, інваліди, малозабезпечені, пенсіонери. Доступ до елементарної правової допомоги в них ускладнений через скрутне матеріальне становище.

Саме тому Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел» вирішила допомогти незахищеним верствам населення шляхом надання безкоштовної юридичної консультації.

Теми щодо яких консультуватимуть юристи різноманітні та будуть відповідати запиту громадян. Наші юристи можуть надати якісну консультацію з питань місця реєстрації (більше відоме як "прописка"), власності, спадкування, пільг, соціального захисту, боргових зобов’язань, щодо надання послуг комунальними підприємствами і державними органами влади.

Консультуватимуть два юристи, які мають достатній досвід роботи і професійні знання. Курирує консультацію член Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел» Ольга Євчук, яка має 10-річний досвід роботи як з громадянами, так і з бізнесом.

Консультація надаватиметься в офісі Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел» за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, буд. 1/28, офіс 2, що розташований навпроти стадіону «Трудові резерви».

Юристи консультуватимуть громадян щочетверга з 15:00 до 18:00.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном 098-227-08-76.