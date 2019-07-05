Порядок надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги особам з інвалідністю

Інформація про Порядок надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II групи у Київській області на 2017-2020 роки.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради інформує: відповідно до Порядку надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II групи у Київській області на 2017-2020 роки, затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення КОДА від 11 березня 2019 року № 51 щорічна разова адресна грошова допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету:

сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю,

особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах,

одиноким особам з інвалідністю,

особам з інвалідністю по зору та слуху і та іі груп,

дітям з вадами зору та слуху.

Адресна грошова допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня поточного року, в якому надається адресна грошова допомога, якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня поточного року, в якому надається адресна грошова допомога.

Для призначення разової адресної грошової допомоги необхідно подати наступні документи:

заява установленого зразка на отримання адресної грошової допомоги від кожної особи з інвалідністю, які входять до складу сім’ї, у разі входження до складу сім’ї дитини з інвалідністю – заява від законного представника дитини;

копія паспорта (для дітей з інвалідністю – свідоцтво про народження, після досягнення 14 років – копія ID-картки);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або, при відмові від цього номера, копія сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – медичний висновок на дитину з інвалідністю у віці до 18 років);

реквізити рахунку для переказу коштів на кожну особу з інвалідністю, яка входить до складу сім’ї (для дітей з інвалідністю – реквізити законного представника);

довідка про склад сім’ї, форма якої затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 №204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030 на кожного члена сім’ї;

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (подається особами з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах);

довідка з територіального центру соціального обслуговування про те, що особа є одинокою, дітей працездатного віку не має та перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі (подається одинокими особами з інвалідністю);

довідка ЖЕКу про те, що особа з інвалідністю є дійсно одинокою та дітей працездатного віку не має (подається якщо одинока особа з інвалідністю не перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі)

Для дітей з вадами зору або слуху необхідно подати наступні документи:

заява установленого зразка на отримання адресної грошової допомоги від законного представника дитини з інвалідністю;

копія свідоцтва про народження дитини (після досягнення 14-річного віку – копія ID-картки та копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або, при відмові від цього номера, копія сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;

довідка про склад сім’ї, форма якої затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 №204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030;

копія паспорта законного представника дитини з інвалідністю;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або, при відмові від цього номера, копія сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта законного представника дитини з інвалідністю;

реквізити рахунку для переказу коштів законного представника дитини з інвалідністю;

Для оформлення відповідних заяв необхідно звернутися з вищевказаними документами до відділу соціального забезпечення управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2, каб. 305 (телефон для довідок 5-22-71).

Управління соціального захисту населення БМР