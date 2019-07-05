Як у Білій Церкві отримати компенсацію по кредиту для малого бізнесу

Позичальниками можуть бути:
– суб’єкти малого підприємництва – кількість працівників не перевищує 50 осіб, річний дохід не перевищує 10 млн євро;
– суб’єкти середнього підприємства – кількість працівників становить від 50 до 250 осіб, річний дохід становить від 10 до 50 млн євро.
Призначення кредиту може бути:
– придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
– модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення чинного або створення нового виробництва, зниження собівартості;
– придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення чинного або створення нового виробництва;
– впровадження енергоощадних проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат;
– впровадження «зелених технологій» виробництва.
Валютою кредиту є гривня.
Максимальна комісія банку-партнера за надання кредиту:
– 0,5% (в разі надання кредиту за рахунок коштів німецько-українського фонду);
– 2% (в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ) від загальної суми кредиту позичальника.
Максимальний розмір кредиту: 200 000 євро в еквіваленті.
Максимальний термін компенсації кредиту: 2 роки.
Детальніше можна ознайомитися на сайті:www.guf.gov.ua