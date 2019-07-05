Як у Білій Церкві отримати компенсацію по кредиту для малого бізнесу

Біла Церква розпочала співпрацю З німецько-українським фондом з метою надання фінансово-кредитної підтримки малому та середньому підприємництву у вигляді компенсації 50% процентної ставки за кредитами, наданими банками-партнерами НУФ. Це банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Кредобанк.

Позичальниками можуть бути:

– суб’єкти малого підприємництва – кількість працівників не перевищує 50 осіб, річний дохід не перевищує 10 млн євро;

– суб’єкти середнього підприємства – кількість працівників становить від 50 до 250 осіб, річний дохід становить від 10 до 50 млн євро.

Призначення кредиту може бути:

– придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;

– модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення чинного або створення нового виробництва, зниження собівартості;

– придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення чинного або створення нового виробництва;

– впровадження енергоощадних проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат;

– впровадження «зелених технологій» виробництва.

Валютою кредиту є гривня.

Максимальна комісія банку-партнера за надання кредиту:

– 0,5% (в разі надання кредиту за рахунок коштів німецько-українського фонду);

– 2% (в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ) від загальної суми кредиту позичальника.

Максимальний розмір кредиту: 200 000 євро в еквіваленті.

Максимальний термін компенсації кредиту: 2 роки.

Детальніше можна ознайомитися на сайті:www.guf.gov.ua