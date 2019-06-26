У Білій Церкві пенсіонерів більше, ніж працюючих

Під час засідання 73 сесії БМР виступила перший заступник начальника управління Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області Віолета Мелашенко, яка розповіла про стан виплати пенсії у Білій Церкві.

За її даними, у Білій Церкві проживає 65 033 пенсіонера. Із 130 000 осіб працездатного населення працює лише 60 518 жителів. Тобто, на 100 працюючих припадає 109 пенсіонерів (по області цей показник становить 134 чол.).

Для виплати пенсій в 2018 році місту Біла Церква було направлено 1 млрд. 700 млн. грн; за 5 місяців 2019 р. - 789,4 млн грн.

У середньому за день по місту управлінням зараз виплачується близько 6 млн грн.

Віолета Малашенко зауважила, що весь час фінансування здійснюється своєчасно.

Коштів від сплати ЄСВ та інших платежів до ПФУ по району за 2018 рік надійшло 755 млн .грн., за 5 місяців 2019 р. - 345 млн грн. Тобто, власними надходженнями забезпечення становить лише на 43% (по області цей показник становить близько 45%).

Погіршує цю ситуацію наявність заборгованості до ПФУ, яка постійно зростає і станом на 01.06.2019 р. в Білій Церкві становить 111 млн грн, в т.ч. по ЄСВ 61,8 млн грн. Значна частка в цих боргах - це борг фізичних осіб – підприємців 51,6 млн грн. У нас в місті налічується 4329 таких осіб.

Як показав здійснений управлінням аналіз, така ситуація склалася, в першу чергу, через незадовільну поінформованість фізичних осіб-підприємців про необхідність сплати ЄСВ, низьку ефективність роботи на місцях комісій по погашенню заборгованості та недостатні заходи зі сторони відповідних служб, які безпосередньо повинні цим займатись.

Було наголошено ще на одному важливому моменті — це своєчасність доставки пенсій. Якщо пенсіонери, які обслуговуються в банках, отримують пенсію своєчасно, то ті пенсіонери, які її отримують через підрозділи «Укрпошти», часто отримують її з порушенням графіку доставки або взагалі змушені іти для її отримання до найближчого відділення. Хоча, як вище було сказано, Пенсійний фонд України своєчасно фінансує підприємства поштового зв’язку. Головним управлінням Пенсійного фонду України постійно здійснюється контроль за своєчасною виплатою пенсій шляхом опитування пенсіонерів щодо своєчасності отримання ними пенсійних коштів.

За матеріалами сайту БМР