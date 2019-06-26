Володимир Санін балотується у Верховну Раду України від Білої Церкви

25 червня завершилася реєстрація кандидатів в народні депутати. По одномандатному виборчому окрузі №90 (Біла Церква) балотується понад 20 кандидатів. Від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» по нашому округу йде суддя у відставці Володимир Миколайович Санін, який упродовж 36 років очолював Білоцерківський міськрайонний суд. Ми вирішили запитати у нього, якою він бачить роботу народного депутата, як обирав для себе політичну силу, від якої йде на вибори, якою має бути судова реформа та як вирішити ключові питання для людей - досягнення миру та здешевлення вартості комунальних послуг.

Чому Ви вирішили балотуватися в народні депутати саме від цієї політичної сили?

Обрав цю політичну силу, тому що мені імпонує напрямок їхньої програми. У першу чергу це забезпечення миру в країні, територіальної цілісності країни та твердих гарантій недоторканності кордонів України, допомога біженцям повернутися до своїх рідних домівок. Другим важливим напрямком, на мою думку, є здешевлення вартості комунальних послуг за рахунок зниження ціни на газ.

Партія приділяє велику увагу питанню подолання безробіття та соціального захисту громадян. На мою думку, надання елементарних, але вкрай важливих гарантій, таких як безкоштовний доступ до медичних та освітніх послуг, вкрай необхідно.

Володимир Санін із кандидатами у депутати по округам Київської області від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

Що Ви як мажоритарний депутат плануєте зробити для свого округу?

Як ви бачите, я балотуюся саме в тому окрузі, в якому я проживаю останніх 30 років. У першу чергу я планую постійно зустрічатися та спілкуватися громадою міста, виявляти гострі та болючі питання, доносити їх до Верховної Ради та сприяти їх вирішенню.

Існує, зокрема, потреба в поверненні четвертої чорнобильської зони радіоактивного забруднення, оскільки коло викликаних Чорнобильською катастрофою проблем з часом не зменшується, а навпаки — розширюється, стає гострішим, актуальнішим, тому населення потребує більшої соціальної захищеності та більших соціальних гарантій в цьому напрямку.

Потрібно терміново знайти кошти на ремонт труби «ТЕЦ-місто», яка подає теплоносій на масив Леваневського. Вкрай гостро стоїть питання утилізації побутових відходів та рекультивація існуючого сміттєвого полігону. Невирішене до сих питання меж міста Білої Церкви. Також давно назріла проблема будівництва окружної дороги, адже великогабаритний транспорт руйнує дороги міста, атмосфера на 70% забруднюється саме вихлопами автомобілів.

Також варто більше уваги приділити забезпечення населення якісною питною водою шляхом реконструкції очисних споруд.

Чи потрібна мажоритарна виборча система?

Вважаю що мажоритарні округи потрібні, вони дають можливість бути обраними до Верховної Ради людям, які не є членами будь-якої партії, а які, як правило, проживають на цьому окрузі, достовірно знають його проблеми та можливі шляхи їх вирішення, підзвітні жителям міста.

Володимир Санін та голова партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Юрій Бойко

Ви багато років пропрацювали суддею. Якою Ви оцінюєте судову реформу?

Відповідно до Конституції України – судова система – одна із 3-х систем влади в Україні, і по силі рівна з двома іншими законодавчою та виконавчою. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підпорядковуються лише закону. На дотримання вище згаданих вимог Конституції повинна бути спрямована будь-яка судова реформа.

У той же час судова реформа, яку впроваджувала команда адміністрації Порошенка, проводилась лише з однією метою – узурпації влади в судовій системі та отримання повного контролю над судовою системою. Саме з цією метою було заново створено новий Верховний суд, окружні суди, та введено кваліфікаційне оцінювання суддів. Таким чином, за останніх 5 років було повністю вирішено питання щодо залежності суддів від певних людей з команди Порошенка, хоча на цей час вони не працюють в адміністрації Президента, але залежність суддів від їхніх вказівок та побажань залишилася. Цією ж командою були заведені свої люди в Конституційний суд, Вищу Кваліфікаційну Комісію Суддів, Вищу Раду Правосуддя.

Під час зустрічі з мешканцями міста

Судова реформа призвела до звільнення великої кількості суддів…

Так, вказана реформа фактично розділила судовий корпус України на «своїх» та «інших» суддів, призначивши «своїм» суддям суттєво вищі заробітні плати за виконання роботи однієї кваліфікації в одних виробничих умовах, прискоривши проходження ними кваліфікаційне оцінювання. Так, лише у Верховний суд було заново призначено 200 суддів із заробітною платою кожному більше 350 тисяч гривень в місяць. За цей час цією командою також було звільнено більше 2-х тисяч «неугодних» суддів, що фактично паралізувало роботу судів України.

Як показують останні події, будь-які рішення нової законодавчої чи виконавчої влади може бути відмінене по закону суддями апеляційних судів, Верховного чи Конституційного судів.

Проблеми афганців теж небайдужі кандидату в народні депутати

Чи доступний захист своїх прав у суді усім громадянам?

За останніх декілька років Верховною Радою було прийнято ряд законів, в тому числі зміни в процесуальні кодекси України, які фактично перешкоджають реалізації людиною свого законного права на судовий захист, порушують таку засаду судочинства, як рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Окремі категорії громадян не мають взагалі можливості звернутися до суду за захистом свого порушеного права, оскільки не мають коштів сплатити судовий збір, провести оплату захисника , провести оплату матеріальних розходів на підготовку позивних документів. Наприклад, лише судовий збір за позовну заяву щодо встановлення судом належності певного юридичного документа у відповідності невірної однієї букви в прізвищі потребує оплати судового збору в сумі більше 750 гривень.

Таке удосконалення процесуальних кодексів в останні роки фактично розділило учасників судового провадження на дві категорії: багатих та бідних в залежності від суми спору, ввівши такі поняття, як незначний та значний спір.

Під час зустрічи з батьками білоцерківських учнів

Як ви бачите виправлення цієї ситуації?

Враховуючи вище вказані обставини вважаю, що президенту Зеленському слід негайно зупинити проведення судової реформи 2016 року, дійсно створити експертну групу з метою оцінки дій команди адміністрації Порошенка з цього питання та провести нову судову реформу, яка підніме довіру народу до суду. Народ не довіряє також органам суддівського самоврядування та бажає самостійно обирати суддів в своїй громаді на певний строк. Кожний такий суддя перебуватиме постійно "на очах" у членів громади, і буде отримувати свою належну оцінку під час чергових виборів. Тому новій команді, при підготовці проекту нової судової реформи, слід надати пропозицію щодо доповнення Конституції України про обрання в громадах місцевих мирових суддів, передавши на їх розгляд незначні справи (цивільні, адміністративні, провадження щодо кримінальних проступків тощо), що дасть можливість скоротити навантаження на місцевих суддів обраних безстроково, чим самим скоротити їх чисельність. Новостворені суди громад можна зробити значно дешевшими для громадян, що відповідає їхнім сучасним запитам, а також значно прискорить вирішення таких спорів.

Однією з головних обіцянок партії є досягнення миру на сході України. Яким чином можна його досягти?

Це дуже болюче питання на даному етапі, яке потребує мудрого підходу в першу чергу від нового президента та його команди, Верховної Ради та кожного свідомого громадянина України. Лише введенням та посиленням санкцій проти РФ не можливо вирішити це питання. На мій погляд, потрібен компроміс, тривалі спільні зустрічі усіх учасників конфлікту.

Команда Порошенка показала, що і в умовах війни можна успішно вести особистий бізнес і на території РФ, що сприяло лише особистому збагаченню Порошенка та членів його команди.

Володимир Санін цікавиться, як відбувається асфальтування вул. Привокзальної підприємством "Магістральбуд"

Ще одне болюче питання для населення – комунальні послуги. Яким чином можна зробити їх вартість прийнятною для населення?

Для цього в першу чергу потрібне бажання законодавчої та виконавчої влади. З цієї сфери слід прибрати корупційні «фірми прокладки», які фактично не надають таких послуг, а лише значно збільшують їх вартість.

Провести зниження ціни природного газу більш ніж на 25% і вийти на тариф для вітчизняних споживачів на рівні 3 800,00 грн.за 1 тис.куб.м.

Враховуючи і так вкрай складний фінансовий стан населення, скасувати пеню за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Володимир Санін вболіває за розвиток спорту

Що потрібно змінити в економічній ситуації, щоб громадяни України не виїжджали на заробітки закордон ?

Головними причинами виїзду громадян України за кордон є низький рівень оплати праці, відсутність гідного майбутнього для себе і своєї сім'ї в Україні, відсутність умов для професійної самореалізації та нестабільна політична ситуація.

Варто зазначити, що більшість вважає, що емігрувати краще в молодому віці. Майбутнє нашої держави – це молодь. А якщо молодь не бачить перспективи у власній державі, така країна вже приречена. Масова еміграція українців може призвести державу до надзвичайно негативних наслідків.

Щоб запобігти масовій еміграції українців, потрібно забезпечити стабільність в усіх сферах життя, дати людям впевненість в завтрашнім дні - в майбутньому.

З метою створення робочих місць з достойним рівнем заробітної плати, потрібно забезпечити підтримку національному товаровиробнику, дати можливість розвиватися малому та середньому підприємництву, можливо переглянути для такого бізнесу ставки податків в сторону їх зменшення, хоча б на якийсь період.

Необхідно створити такі сприятливі умови, щоб працівники та роботодавці були зацікавлені у виплаті офіційної заробітної плати, щоб вони не були зацікавлені виплачувати/отримувати заробітну плату в конвертах, щоб нашим громадянам не було вигідно їхати на роботу закордон.

Футбол - найбільше хобі кандидата

Чи достатній рівень соціального захисту населення в Україні ?

Вважаю, що рівень соціального захисту населення в нашій країні на сьогоднішній день не є достатнім.

Через відсутність належного бюджетного фінансування соціальна сфера в Україні є недофінансованою.

Наприклад, в країнах Європи захищеними статтями видатків держбюджетів є видатки соціального характеру. В Україні ж досить часто реалізується стратегія відміни або скорочення конкретних соціальних програм у випадку їхніх державних недофінансувань. На мою думку соціальні програми повинні бути не тільки захищені урядом країни, але й переглядатися та збільшуватися за умов зростання бюджетних доходів.

Крім того, система соціального захисту населення не є достатньо ефективною, оскільки не повністю забезпечує потреби окремих мало захищених верств населення. Рівень захищеності окремих категорій населення в більшості не досягає мінімально встановлених світовою практикою критеріїв.

Необхідно зафіксувати межу показників якості та обсягу надання соціальних послуг мало захищеним верствам, нижче якої вони не повинні опускатися, а також розробити соціальні програми надання адресної допомоги.

Важливим питанням є забезпечення підтримки сімей з дітьми, тому що діти це наше майбутнє.

Володимир Санін з родиною

І, насамкінець, розкажіть, будь ласка про себе: хто ваша родина, де навчалися, як вирішили стати юристом і працювати суддею?

Я народився в с. Щербаки Білоцерківського району. Мої батьки працювали кіномеханіками. На той час це виглядало так: батько брав підводу, кінопроектор і з мамою їздили по селам показували кіно. Коли підріс, то підміняв маму. Це сприяло розширенню мого світогляду, демонструючи документальний фільм, пізнавав щось нове. Як і мама дуже любив читати. Все життя я люблю працювати на землі, тому в дитинстві мріяв бути агрономом. Життя внесло свої корективи, після школи здобув професію слюсаря в Білоцерківському ПТУ №4. Як і всі юнаки проходив службу в Збройних Силах в прикордонних військах, був рекомендований до здобуття вищої військової освіти в м. Алма-Аті. Проте після першого курсу не зміг продовжити навчання за станом здоров’я (не підійшов посушливий клімат Казахстану).

Повернувся додому. Рік працював слюсарем на Городище – Пустоварівському цукровому заводі. З дитинства у мене було загострене почуття справедливості. Мені хотілося допомагати людям. Для цього вирішив здобути фах юриста, щоб захищати права людей. Закінчив юридичний факультет Київського національного державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Навчався з багатьма відомими людьми України. Фахову практику проходив у Білій Церкві. 4, 5 роки пропрацював адвокатом.

На чергових виборах, а в той час суддів обирала громада, мене обрали суддею. Тоді в місті працювали 6 суддів. Нині працює в місті 26 суддів при тій же завантаженості! Професію судді обрав тому, що є більше можливостей, ніж у адвоката, захистити громадянина.

У мене надійна родина. Дружина Тамара - за фахом бухгалтер. Виховали трьох синів - Дмитра, Богдана і Володимира. Старший син Дмитро - інвалід з дитинства, потребує постійної допомоги. Богдан працює суддею Окружного адміністративного суду України, а Володимир обрав фах лікаря, працює провідним офтальмологом Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Радієм двом внучатам - Володі і Каті.

Все моє життя пов'язане з Білою Церквою. Маючи значний фаховий досвід юриста, хочу відстоювати інтереси жителів нашого міста у Верховній Раді України.