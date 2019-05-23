Вячеслав Усков розповів про плани розвитку театру Саксаганського

21 червня в.о. генерального директора театру Київського обласного музично-драматичного театру ім. П.К Саксаганського Вячеслав Усков провів прес-конференцію, на якій розповів про те, яка наразі ситуація в театрі, скільки людей звільнилося, а скільки прийшло нових працівників, які готуються прем’єри та яких режисерів запросили до співпраці, а також повідомив, як на майбутнє убезпечити театр від політичних рейдерів.

Напевно, вже все місто знає, що після зміни голови Київської обласної ради (на заміну представниці від ВО «Батьківщина» Ганни Старикової прийшов представник Радикальної партії Олега Ляшка Микола Стариченко), змінилася й ситуація в театрі. Результати так званого конкурсу, згідно якого керівником театру майже рік був Богдан Пущак, відмінено. А Вячеслава Ускова до проведення конкурсу призначено в.о. генерального директора театру Київського обласного музично-драматичного театру ім. П.К Саксаганського. На цій посаді Вячеслав Валентинович уже 9 днів. Встиг провести аудит закладу, знайти нових працівників та домовитися про виплату зарплати, яку, попри те, що театр фінансується вчасно, попередній керівник умудрився не виплатити. Отже про все по черзі.

Про штат театру

Планується набрати нових 14 драматичних акторів. Уже в штаті працює троє новачків, попереду ще 4 набори. Повернуто старий оркестр у повному складі. Новий оркестр, який був набраний при Богдану Пущаку, було звільнено за прогули. Виявляється музиканти лише числилися в штаті театру, отримували тут зарплату та інколи приїздили пограти до театру. Весь інший час працювали деінде. Також буде набрано 10 пар артистів балету, адже при Богдану Пущаку балет, фактично, було втрачено. Повернулися і ті актори, які звільнилися, планували звільнятися чи були звільнені попереднім керівником, а саме: Олександр Поліщук, Микола Головчак, Лідія Дяченко, Ксенія Антонова, Максим Цедзінський. Натомість звільнилися з театру, окрім оркестру Пущака, ще 8 акторів, які виступили на його підтримку, отримавши за це премію в розмірі окладу, а також ті люди, які прийшли працювати при Богдану Пущаку.

Про майбутні прем’єри

До співпраці з театром залучаються драматург та режисер Павло Ар’є, який відомий білоцерківському глядачу по його виставі «Баба Пріся», а також режисер Анна Огій, лауреат театральної премії «Київська пектораль». Вони готуватимуть нові прем’єри. Загалом, якщо раніше при Вячеславу Ускову за сезон видавали «на гора» по 4 прем’єри, то при Богдану Пущаку спромоглися лише на одну прем’єру. Готували прем’єру «Шантрапа», але так «готували», що фактично не змогли підготувати. До речі, слова «шантрапа» означає порожній, ненадійний, пройдисвіт. Як символічно! Також театр в цьому сезоні показав на 200 вистав менше, ніж за керівництва Вячеславом Усковим. Тож тепер колектив театру має намір наверстати втрачений час.

Про зарплату

Виявляється, працівники театру знову мали проблему з виплатою зарплати. Хоча театру виділили кошти вчасно. Сталося це завдяки діям Богдана Пущака, який не звертався до розпорядника коштів, тобто до Київської обласної ради, не затвердив програми розвитку та штатний розклад, не розрахував фінансові витрати на час літніх відпусток тощо.

Про Старікову, Бабій, Хмельницького та інших «театралів»

Торкнувся Вячеслав Усков і тих подій, які спричинені політичною кон’юнктурою, та які призвели до перманентних негараздів і нервової обстановки у театрі упродовж 3 років. «Театр наразі запрацював серцем. Те, що з ними робила три роки ця недолуга влада, я маю на увазі, обласну раду під керівництвом Ганни Старікової (голова Київської обласної ради, ВО «Батьківщина»), руками Вячеслава Хмельницького (депутат Київської обласної ради, ВО «Свобода») і Ольги Бабій (депутат Київської обласної ради, Об’єднання «Самопоміч»). Я вважаю, що це безсовісні люди, які ніколи не були в театрі, а вирішили його знищити. І вони отримали по заслугам. Вячеслава Хмельницького, який очолював депутатську комісію з у правління комунальною власністю та Ольгу Бабій, яка очолювала бюджетну комісію депутати, зняли з цих посад. Краще б Бабій думала, щоб вода у місті була хороша….», - так зазначив Вячеслав Усков.

Про те, як уберегти театр від політичного рейдерства та про конкурс

Наразі йде робота над новим статутом підприємства. Зміни будуть торкатися юридичної особи, а саме театр вже буде не комунальним підприємством, а театрально-видовищним закладом. Це дасть змогу зарплату зробити захищеною статтею. У такому випадку вже депутати Київської обласної ради не зможуть шантажувати колектив виплатою зарплати. Незабаром статут розглянуть на депутатській комісії та винесуть на сесію Київської обласної ради. Наразі депутати обласної ради висловлюють підтримку театру. Конкурс зараз не може бути оголошений, бо з 2016 року немає посади генерального директора. Після зміни в статуті підприємства, буде оголошено конкурс. Орієнтовно він пройде у вересні 2019 року.