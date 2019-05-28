У Білій Церкві встановлять пам'ятник Шолом-Алейхему

27 травня у Білій Церкві відбулося засідання журі відкритого конкурсу на розробку кращого ескізного проекту благоустрою території по вул. Леся Курбаса зі встановленням скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

Конкурс проводився в рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки, одним із переможців якого у 2018 році стала скульптура з бронзи письменнику Шолом-Алейхему.

Цього дня відбулося обговорення 5 ескізних проектів, які були допущені до участі у конкурсі. У роботі конкурсної комісії взяли участь міський голова Геннадій Дикий, секретар міської ради Вадим Кошель, заступник міського голови Катерина Литвиненко, працівники профільних структурних підрозділів міської ради, архітектори та скульптори міста, які є членами конкурсної комісії.

У ході заходу усі бажаючі висловили свою думку щодо кожного із проектів та проголосували за кращий з них. Усі роботи були тематично продумані, творчі та унікальні.

Таким чином, переможцем, який був обраний більшістю членів комісії, став проект приватне підприємство фірма «Брама-АБФ» (автори проекту Бабич Юрій, Цуп Юлія, Василенко Максим).

Варто зазначити, що у конкурсі брала участь робота німецького скульптора Йосипа Табачника, яка виборола друге місце.

Вітаємо переможця та чекаємо на втілення проекту у життя!

За матеріалами сайту БМР