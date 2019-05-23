Який документ видають замість посвідчень дітей з багатодітної сім’ї?

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради інформує, що станом на 17.05.2019 року в управлінні відсутні бланки посвідчень дітей з багатодітної сім’ї, як і в усій Київській області.

Для зняття напруги серед жителі Білої Церкви – представників багатодітних родин та своєчасного оформлення відповідних документів для отримання грошової допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, управління з питань молоді та спорту повідомляє про видачу тимчасових довідок дитини з багатодітної сім’ї. Ці довідки будуть дійсними для пред’явлення в управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.