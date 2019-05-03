Вимоги до проектів по Громадському бюджету-2019

Громадський бюджет - 2019: умови та час для подачі проектів

Для того, щоб подати проект на фінансування, потрібно зібрати не менше 25 підписів на його підтримку, зареєструвати в ЦНАПі, залучити на свою підтримку якнайбільшу кількість білоцерківців та отримати перемогу в голосуванні.

-назва проекту має відображати зміст проекту;

-має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку міста;

-проект повинен відповідати принципу загальної доступності до жителів міста;

-реалізовані проекти після їх завершення стають власністю територіальної громади.

Проекти не повинні бути фрагментарними, а мають бути інфраструктурними, доповнювати загальний вигляд вулиці, двору чи парку, відповідати основним засадам та концепціям, визначеним у Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року.

7,3 млн грн з міського бюджету буде спрямовано на реалізацію кращих пропозицій, які оберете ви самі.

Максимальна вартість великого проекту: від 300 тис. грн до 3 млн. грн.

Максимальна вартість малого проекту: 300 тис. грн.

Зміни по Громадському бюджеті- 2019 року:

- голосування за проекти відбуватиметься лише через Електронний сервіс;

- можна проголосувати за три проекти серед малих проектів та за три проекти серед великих проектів;

- проекти можуть подаватися як у друкованому вигляді так і онлайн - у електронному вигляді через сайт Білоцерківської міської ради (розділ «Громадський бюджет»).

Термін подачі проектів: з 03 до 30 червня включно.

Розгляд: 01.07.2019 - 31.08.2019

Голосування: вересень 2019 р.

Реалізація проектів переможців: 01.01.2020 р. - 31.12.2020 р.

Загальна інформація та електронна форма заявки розміщені на платформі «Громадського бюджету» http://bc-budget.e-dem.in.ua, або за телефоном: +3804563 66-312.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради