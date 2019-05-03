Вимоги до проектів по Громадському бюджету-2019

Для того, щоб подати проект на фінансування, потрібно зібрати не менше 25 підписів на його підтримку, зареєструвати в ЦНАПі, залучити на свою підтримку якнайбільшу кількість білоцерківців та отримати перемогу в голосуванні.
-назва проекту має відображати зміст проекту;
-має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку міста;
-проект повинен відповідати принципу загальної доступності до жителів міста;
-реалізовані проекти після їх завершення стають власністю територіальної громади.
Проекти не повинні бути фрагментарними, а мають бути інфраструктурними, доповнювати загальний вигляд вулиці, двору чи парку, відповідати основним засадам та концепціям, визначеним у Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року.
7,3 млн грн з міського бюджету буде спрямовано на реалізацію кращих пропозицій, які оберете ви самі.
Максимальна вартість великого проекту: від 300 тис. грн до 3 млн. грн.
Максимальна вартість малого проекту: 300 тис. грн.
Зміни по Громадському бюджеті- 2019 року:
- голосування за проекти відбуватиметься лише через Електронний сервіс;
- можна проголосувати за три проекти серед малих проектів та за три проекти серед великих проектів;
- проекти можуть подаватися як у друкованому вигляді так і онлайн - у електронному вигляді через сайт Білоцерківської міської ради (розділ «Громадський бюджет»).
Термін подачі проектів: з 03 до 30 червня включно.
Розгляд: 01.07.2019 - 31.08.2019
Голосування: вересень 2019 р.
Реалізація проектів переможців: 01.01.2020 р. - 31.12.2020 р.
Загальна інформація та електронна форма заявки розміщені на платформі «Громадського бюджету» http://bc-budget.e-dem.in.ua, або за телефоном: +3804563 66-312.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради