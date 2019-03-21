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Графік руху маршруток у поминальні дні

  • П'ятниця, трав. 03 2019
  • Автор 
Графік руху маршруток у поминальні дні

Режим роботи міських автобусних маршрутів в поминальні дні: з 4 травня по 7 травня 2019 р. 

Режим роботи: початок роботи о 8-00 год.

 

Місце  зупинки

 

№ маршруту

 

К-ть машин

 

Автобусний маршрут слідує за затвердженою схемою до вулиць

Держ.ном.зн.автобуса

час відправлення

з кінцевої зупинки

 

4 травня 2019 року

до  зупинки «  Кладовище  «Сухий  Яр»

 

 

Гайок

 №13 всі По маршруту, за графіком
№22 6 бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська

АА2361ОХ,АА8560ЕН,

АА4711ІН,АА5815ОС,

АА8634ОН,АА3427ЕТ

Інтервал руху-15 хв.
№6 2

АІ4204СК,АІ7538СВ

Інтервал руху-30 хв.
Січневий прорив № 16 5 вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська

АІ0404АР,АІ1127НІ,

АІ0957НМ,АІ0958НМ,

АІ2931АО

Інтервал-15 хв

 

Роток

(ЗАТ «Росава»)

 №19, 19 А всі По маршруту, за графіком
№18 6 вул.Логінова, Привокзальна, Київська,Сухоярська  
№2 2 вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська  

 

пл. Соборна

 №4 4 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська,Сухоярська  
       
       

Житловий масив Таращанський

 

 №11 всі По  маршруту, за графіком
№5 2 вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська  
№ 4 3 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська  

Житловий масив Піщаний

 

 №6 2

 

вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська

АІ8479СР,АІ5642АА,

Інтервал-30 хв.
№3 3

АІ2037АР,АІ8757СН,

Інтервал-30 хв.
№ 16 6

АІ4598НР,АІ8486НТ,

АІ8487НТ,АІ8571НТ,

АІ9683НР,АІ7112НТ

Інтервал-15 хв.

 

вул.Лісова

 

№14

 

5

 

вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська

АА7674НК,АА1516ІЕ,

АА6440СТ,АА1654ЕЕ,

АА1650ІС

Інтервал руху-15 хв.
вул. В.Стуса № 25 6 вул. Київська, Сухоярська

АІ0336НІ,АІ9917СЕ,

АІ1839СІ,47219КК,

АІ7684ЕН,АІ7273ЕТ

Інтервал-15 хв.
Залізничний  вокзал №14 5 вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська

АА5637ОМ,АА8661МС,

АА6419НН,АІ3821ВА,

АА2841ВХ

Інтервал руху-15 хв.
№8 5  
вул. Січових Стрільців №17   7 вул.Селянська, Дружби, Київська, Сухоярська

АА8472ОР,02098КА,

АІ0675ЕР,АІ5872ВІ,

АІ5876ВІ,АІ9260ІВ

Інтервал руху- 20 хв.
4-й мікрорайон №8   8 вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська  
№7   8 вул.Осипенка, Київська, Сухоярська

АА3463КА,АІ5379НР,

07507КА,АА5861ОС,

АА8180ЕР,АА8638ОН,

АА3760МА, АА5639ОК

Інтервал руху-15 хв.

 

ПК «Росава»

 №22 12 пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська,Сухоярська

АА0820АА,АА0821АА,

АА0822АА,АА0824АА,

АА0825АА,АА1837ОХ,

АА8148МВ,АА8039РТ

Інтервал руху-15 хв.
№5 2  
площа Перемоги №4 2 б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська

 

 
вул.Івана Кожедуба №17 4 вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР

Інтервал руху-20 хв.
№25 2 вул.Глиняна, Київська, Сухоярська

АІ6085СТ,АІ6164СІ

Інтервал-20 хв.
вул. Семашка №21 9 вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська

АА5587ОС,АА6974ЕХ,

АА6587МХ,АА4976КК,

АА7139РН,АА8637ОН,

АА8968МО,АА6926МІ,

АА5692ОК

Інтервал руху-15 хв.
вул.Томилівська №21 6 вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська

АА4976КК,АА7139РП,

АА8637ОН,АА8968МО,

АА6926МІ,АА5692ОК

Інтервал руху-15 хв.
Урочище Товста №6А 2 вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська

АІ8265АТ,АІ1636СМ

Інтервал-30 хв.

 

5 травня 2019 року

до  зупинок «Кладовище «Старе Київське»,  «Нове Київське №2»

 

Місце  зупинки

 

 

 

Маршрут

 

 

К-ть машин

 

 

Автобусний маршрут слідує за затвердженою схемою до вулиць

Держ.ном.зн.автобуса час

відправлення з кінцевої зупинки

 

 

 

Гайок

 №13 всі По маршруту, за графіком
№22 6 бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська

АА2361ОХ,АА8560ЕН,

АА4711ІН,АА5815ОС,

АА8634ОН,АА3427ЕТ

Інтервал руху-15 хв.
№6 2

62848КК, АІ6822АН

Ітервал 30 хв.
Січневий прорив № 16 5 вул.Першотравнева, Київська

АІ0404АР,АІ1127НІ,

АІ0957НМ,АІ09858НМ,

АІ2931АО

Інтервал-15 хв.

 

Роток

(ЗАТ «Росава»)

 №19, 19 А всі По маршруту, за графіком
№18 6 вул.Логінова, Привокзальна, Київська  
№2 2 вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська  
пл. Соборна №4 3 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

Житловий масив Таращанський

 

 №11 всі По  маршруту, за графіком
№5 2 вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№ 4 3 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

Житловий масив Піщаний

 

 №6 2

 

вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська

АІ4310ВО, АІ4204СК

Інтервал-30 хв.
№3 3

АІ2903СК, АІ7950НР

Інтервал 30 хв.
№ 16 6

АІ4598НР,АІ8486НТ,

АІ8487НТ,АІ8571НТ,

АІ9683НР,АІ7112НТ

Інтервал-15 хв.
вул.Лісова №14 5 вул.Я.Мудрого, Київська

АА7674НК,АА1516ІЕ,

АА6440СТ,АА1654ЕЕ,

АА1650ІС

Інтервал руху-15 хв.
вул. В.Стуса № 25 6 вул. Київська

АІ0336НІ,АІ9917СЕ,

АІ1839СІ,47219КК,

АІ7684ЕН, АІ7273ЕТ

Інтервал-15 хв.
Залізничний  вокзал №14 5 вул.Першотравнева, Київська

АА5637ОМ,АА8661МС,

АА6419НН,АІ3821ВА,

АА2841ВХ

Інтервал руху-15 хв.
№8 4  
вул. Січових Стрільців №17 5 вул.Селянська, Дружби, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР,

АІ5872ВІ

Інтервал руху- 20 хв.
4-й мікрорайон №8 5 вул.Шевченка, Павлюченко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№7 8 вул.Осипенка, Київська

АА3463КА,АІ5379НР,

07507КА,АА5861ОС,

АА8180ЕР,АА8638ОН,

АА3760МА, АА5639ОК

Інтервал руху-15 хв
ПК «Росава» №22 12 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська

АА8634ОН,АА3427ЕТ,

АА9127КЕ,АІ5314НР,

АА0820АА,АА0821АА,

АА0822АА,АА0824АА,

АА0825АА,АА1837ОХ,

АА8148МВ,АА8039РТ

Інтервал руху-15 хв.
№5 2  
площа Перемоги №4 2 б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська  
вул.Івана Кожедуба №17 4 вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР

Інтервал руху-20 хв
№25 2 вул.Глиняна, Київська

АІ6085СТ,АІ6164СІ

Інтервал-20 хв.
вул.Семашка №21 9 вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська

АА5587ОС,АА6974ЕХ,

АА6587МХ,АА4976КК,

АА7139РН,АА8637ОН, АА8968МО,АА6926МІ,

АА5692ОК

Інтервал руху-15 хв.
вул.Томилівська №21 6 вул.Я.Мудрого,Київська

АА4976КК,АА7139РП,

АА8637ОН,АА8968МО,

АА6926МІ,АА5692ОК

Інтервал руху-15 хв.
Урочище Товста №6А 2 вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська

АІ7538СВ, АІ8479СР

Інтервал 30 хв.

 

до  зупинки «Кладовище  «Старе Зарічанське»
пл. Соборна №3 2 По маршруту

АІ2037АР, АІ8757СН

Інтервал 30 хв.
№16 5

АІ3028НХ,АІ49481ІМ,

АІ6974НО,АІ0265ЕК,

АІ0267ЕК

Інтервал-20хв.
Житловий масив Таращанський №17 7 По маршруту

АА8472ОР,02098КА, 02109КА, АІ0675ЕР, АІ5872ВІ,АІ5876ВІ, АІ9260ІВ

Інтервал руху-20 хв.

 
ПК «Росава» №3 2 По маршруту  
Гайок № 6 3 По маршруту

АІ5642АА,АІ8265АТ

Інтервал -30хв.
вул.Лісова № 14 всі По маршруту, за графіком Інтервал руху-15 хв.
вул.І.Кожедуба №17 2 По маршруту

АА8472ОР,02098КА

Інтервал руху-20 хв
4-й мікрорайон №8 2 пл.Соборна, вул.Дружби  

6 травня 2019 року

до  зупинки « Нове Київське №1»

Місце  зупинки

№ маршруту

К-ть машин

Маршрут слідування

Держ.ном.зн.автобуса

час відправлення з кінцевої зупинки,

ПІП відповідального за роботу на маршруті,

моб.тел.
 

Гайок

 №13 всі По маршруту, за графіком
№22 6 бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська.

АА0820АА,АА0821АА,

АА0822АА,АА0824АА,

АА0825АА,АА1837ОХ

Інтервал руху-15 хв
№6 4

АІ 1636СМ, 62848КК

Інтервал-30 хв.
Січневий прорив № 16 5 вул.Першотравнева, Київська 

АІ0404АР,АІ1127НІ,

АІ0957НМ,АІ0958НМ,

АІ2931АО,

Інтервал-15 хв.

Роток

(ЗАТ «Росава»)

 №19 всі По маршруту, за графіком
№18 6 вул.Логінова, Привокзальна, Київська  
№2 2 вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська  
№3 2 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

пл. Соборна

 №4 2 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

Житловий масив Таращанський

 №11 всі По  маршруту, за графіком
№5 2 вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№ 4 2 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

Житловий масив Піщаний

 №6 4

вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська

АІ6822АН, АІ4310ВО

Інтервал 30 хв.
№3 3

АІ9080 ВН, АІ9013 НК

Інтервал 30 хв.
№ 16 6

АІ4598НР,АІ8486НТ,

АІ8487НТ,АІ8571НТ,

АІ9683НР,АІ7112НТ

Інтервал-15 хв.

вул.Лісова

№14

5

вул.Я.Мудрого, Київська

АА6419НН,АІ3821ВА,

АА2841ВХ,АА3451ТЕ,

АІ3068АВ

Інтервал руху-20 хв
вул. В.Стуса № 25 6 вул. Київська

АІ0336НІ,АІ9917СЕ,

АІ1839СІ,47219КК,

АІ7684ЕН,АІ7273ЕТ

Інтервал-15 хв.
Залізничний  вокзал №14 5 вул.Першотравнева, Київська

АА5637ОМ,АА8661МС,

АА6419НН,АІ3821ВА,

АА2841ВХ

Інтервал руху-20 хв
№8 5  
вул. Січових Стрільців №17   7 вул.Селянська, Дружби, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА, АІ0675ЕР,

АІ5872ВІ, АІ5876ВІ,

АІ9260ІВ

Інтервал руху-20 хв
4-й мікрорайон №8   8 вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№7   8 вул.Осипенка, Київська

АА3463КА,АІ5379НР,

07507КА,АА5861ОС,

АА8180ЕР,АА8638ОН,

АА3760МА,АА5639ОК

Інтервал -15 хв.

ПК «Росава»

 №22 12

пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська

АА8634ОН,АА3427ЕТ,

АА9127КЕ,АІ5314НР,

АА0820АА,АА0821АА,

АА0822АА,АА0824АА,

АА0825АА,АА1837ОХ,

АА8148МВ,АА8039РТ

Інтервал- 15 хв.
№5 2  
площа Перемоги №4 2 б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська  
вул.Івана Кожедуба №17 4 вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР

Інтервал-20 хв.
№25 2 вул.Глиняна, Київська

АІ6085СТ,АІ6164СІ

Інтервал-20 хв.
вул. Семашка №21 9 вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська

АА5587ОС,АА6974ЕХ,

АА6587МХ,АА4976КК,

АА7139РН, АА8637ОН,

АА8968МО,АА6926МІ,

АА5692ОК

Інтервал-15 хв.
вул.Томилівська №21 6 вул.Я.Мудрого, Київська

АА4976КК,АА7139РН,

АА8637ОН,АА8968МО,

АА6926МІ,АА5692ОК

Інтервал-15 хв.
Урочище Товста №6А 2 вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська

АІ4204СК, АІ7538СВ,

Інтервал-30 хв.

6 травня 2019 року

до  зупинок «Кладовище «Старе Зарічанське»
пл. Соборна №3 2

По маршруту

АІ 2037 АР, АІ8757 СН

Інтервал-30 хв.
№16 5

АІ3028НХ,АІ4948НМ,

АІ6974НО,АІ0265ЕК,

АІ0267ЕК

Інтервал-20 хв.
Житловий масив Таращанський №17 7

По маршруту

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР,

АІ5872ВІ,АІ5876ВІ,

АІ9260ІВ

Інтервал- 20 хв.
ПК «Росава» №3 2 По маршруту

АІ 2037 АР, АІ8757 СН

Інтервал-30 хв.
Гайок № 6 8 По маршруту  
вул.Лісова № 14 всі По маршруту, за графіком
вул.І.Кожедуба №17 2 По маршруту

АА8472ОР,02098КА

Інтервал- 20 хв.
4-й мікрорайон №8 2 пл.Соборна, вул.Дружби  

7 травня 2019 року

до  зупинок «Кладовище «Старе Київське»,  «Нове Київське №2»

Місце зупинки

Маршрут

К-ть машин

Маршрут

Держ.ном.зн.автобусачас

відправлення з кінцевої зупинки
 

Гайок

 №13 всі По маршруту, за графіком
№22 4 бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська

АА2361ОХ,АА8560ЕН,

АА4711ІН,АА5815ОС

Інтервал-15 хв.
№6 2

АІ8479СР, АІ5642АА,

Інтервал-30 хв.
Січневий прорив № 16 5 вул.Першотравнева, Київська,

АІ0404АР,АІ1127НІ,

АІ0957НМ,АІ0958НМ,

АІ2931АО

Інтервал-15 хв.

Роток

(ЗАТ «Росава»)

 №19, 19 А 10 По маршруту, за графіком
№18 5 вул.Логінова, Привокзальна, Київська  
№2 2 вул.Рибна, І.Кожедуба,Осипенка, Київська  
№3 2 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  
пл. Соборна №4 2 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська  

Житловий масив Таращанський

 №11 9 По  маршруту, за графіком
№5 2 вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№ 4 2 пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська  

Житловий масив Піщаний

 №6 2

вул.Дружби, Я.Мудрого,Київська

АІ8265АТ,АІ1636СМ

Інтервал-30 хв.
№3 1  
№ 16 3

АІ4598НР,АІ8486НТ,

АІ8487НТ

Інтервал-15хв.
вул.Лісова №14 5 вул.Я.Мудрого, Київська

АА7674НК,АА1516ІЕ,

АА6440СТ,АА1654ЕЕ,

АА1650ІС

Інтервал-15 хв.
вул. В.Стуса № 25 3 вул. Київська

АІ0336НІ,АІ9917СЕ,

АІ1839СТ

Інтервал-15 хв.
Залізничний  вокзал №14 5 вул.Першотравнева, Київська

АА5637ОМ,

АА8661МС,АА6419НН

АІ3821ВА,АА2841ВХ

Інтервал -15 хв.
№8 4  
вул. Січових Стрільців №17 3 вул.Селянська, Дружби, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА

Інтервал- 20 хв.
4-й мікрорайон №8 4 вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська  
№7 6 вул.Осипенка, Київська

АА3463КА,АІ5379НР,

07507КА,АА5861ОС,

АА8180ЕР,АА8638ОН

Інтервал- 15 хв.
ПК «Росава» №22 10 пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська

АА8634ОН,АА3427ЕТ,

АА9127КЕ,АІ5314НР,

АА0820АА,АА0821АА

АА0822АА,АА0824АА

АА0825АА,АА1837ОХ

Інтервал-15 хв.
№5 2  
площа Перемоги №4 2 б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська  
вул.Івана Кожедуба №17 4 вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська

АА8472ОР,02098КА,

02109КА,АІ0675ЕР

Інтервал-20 хв.
№25 2 вул.Глиняна, Київська

АІ6085СТ,АІ6164СІ

Інтервал-20хв.
вул.Семашка №21 5 вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська

АА5587ОС,АА6974ЕХ,

АА6587МХ,АА4976КК

АА7139РН

Інтервал-15 хв.
вул.Томилівська №21 4 вул.Я.Мудрого, Київська

АА4976КК,АА7139РН

АА8637ОН,АА8968МО

Інтервал -15хв
Урочище Товста №6А 2 вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська

62848КК,АІ6822АН

Інтервал-30 хв.

до  зупинки «Кладовище  «Нове Зарічанське»

Гайок

 №13 4

бул.Олександрійський, Дружби

вул.Першотравнева, Київська, Володарське шосе

АІ4981СТ,АІ5155ВЕ,

АІ7273ЕТ,АІ7684ЕН

Інтервал-15 хв.
№22 4

АА2361ОХ,АА8560ЕН

АА4711ІН,АА5815ОС

Інтервал-15 хв.
№6 2

АІ4310ВО,АІ4204СК

Інтервал 30 хв
Січневий прорив № 16 3

АІ9683НР,АІ7112НТ,

47219КК

Інтервал-15 хв.

Роток

(ЗАТ «Росава»)

 №19 4

пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе

АІ7285НВ,АІ0738АХ

ВІ8111АВ, АІ1616ЕО

Інтервал-20 хв.
№18 4  
№2 2  
пл. Соборна №4 6 вул.Дружби, Володарське шосе  

Житловий масив Таращанський

 №11 1

вул.Таращанська, Селянська, Володарське шосе

 АІ0317ЕР
№5 1  
№ 4 5  

Житловий масив Піщаний

 №6 1

вул.Героїв Чорнобиля, Володарське шосе

 АІ4000СН
№3 2  
вул.Лісова №14 8

АА1650ІС,АА5637ОМ,

АА8661МС,АА6419НН

АІ3821ВА,АА2841ВХ,

АА3451ТЕ, АІ3068АВ

Інтервал- 15 хв.

вул. В.Стуса

 № 25 3 бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе

АІ3028НХ,АІ4948НМ,АІ6974НО

Інтервал-15 хв.
Залізничний  вокзал №14 3 вул.Дружби, Володарське шосе

АА1516ІЕ,АА6440СТ,АА1654ЕЕ

Інтервал- 15 хв.

№8

 2 бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе  
вул. Січових Стрільців №17 2 вул.Селянська,  Володарське шосе

АА8472ОР,02098КА

Інтервал-20 хв.
4-й мікрорайон №8 5 пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе  
№7 5 Некрасова, пр-т.Кн.Володимира,Дружби, Володарське шосе

АА3463КА,АІ5379НР,

07507КА,АА5861ОС,

АА8638ОН

Інтервал-15 хв.
ПК «Росава» №22 5 пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе

АА8634ОН,АА3427ЕТ,

АІ5314НР,АА0825АА,

АА1837ОХ

Інтервал-15 хв.
площа Перемоги №4 2 б-р.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе  
вул.Івана Кожедуба №17 2 Дружби, Володарське шосе

02098 КА,02109КА

Інтервал -20 хв.
№25 2 вул.Героїв Небесної Сотні ,Дружби, Володарське шосе

АІ0265ЕК,АІ0267ЕК,

інтервал -20хв.
вул.Семашка №21 2 вул.Я.Мудрого, Дружби, Володарське шосе

АА6974ЕХ,АА6587МХ

Інтервал-15 хв.
вул.Томилівська №21 2 пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе

АА4976КК,АА8637ОН

Інтервал-15 хв.
Урочище Товста №6А 2 Дружби, Володарське шосе

АІ7538СВ, АІ4230СА,

Інтервал-30 хв.
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Опубліковано в Громада

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