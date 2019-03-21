Графік руху маршруток у поминальні дні

Режим роботи: початок роботи о 8-00 год.
|
Місце зупинки
|
№ маршруту
|
К-ть машин
|
Автобусний маршрут слідує за затвердженою схемою до вулиць
|
Держ.ном.зн.автобуса
час відправлення
з кінцевої зупинки
|
4 травня 2019 року
до зупинки « Кладовище «Сухий Яр»
|
Гайок
|№13
|всі
|По маршруту, за графіком
|№22
|6
|бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
АА2361ОХ,АА8560ЕН,
АА4711ІН,АА5815ОС,
АА8634ОН,АА3427ЕТ
Інтервал руху-15 хв.
|№6
|2
|
АІ4204СК,АІ7538СВ
Інтервал руху-30 хв.
|Січневий прорив
|№ 16
|5
|вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська
|
АІ0404АР,АІ1127НІ,
АІ0957НМ,АІ0958НМ,
АІ2931АО
Інтервал-15 хв
|
Роток
(ЗАТ «Росава»)
|№19, 19 А
|всі
|По маршруту, за графіком
|№18
|6
|вул.Логінова, Привокзальна, Київська,Сухоярська
|№2
|2
|вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська
|
пл. Соборна
|№4
|4
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська,Сухоярська
|
Житловий масив Таращанський
|№11
|всі
|По маршруту, за графіком
|№5
|2
|вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська
|№ 4
|3
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
Житловий масив Піщаний
|№6
|2
|
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
АІ8479СР,АІ5642АА,
Інтервал-30 хв.
|№3
|3
|
АІ2037АР,АІ8757СН,
Інтервал-30 хв.
|№ 16
|6
|
АІ4598НР,АІ8486НТ,
АІ8487НТ,АІ8571НТ,
АІ9683НР,АІ7112НТ
Інтервал-15 хв.
|
вул.Лісова
|
№14
|
5
|
вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
АА7674НК,АА1516ІЕ,
АА6440СТ,АА1654ЕЕ,
АА1650ІС
Інтервал руху-15 хв.
|вул. В.Стуса
|№ 25
|6
|вул. Київська, Сухоярська
|
АІ0336НІ,АІ9917СЕ,
АІ1839СІ,47219КК,
АІ7684ЕН,АІ7273ЕТ
Інтервал-15 хв.
|Залізничний вокзал
|№14
|5
|вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська
|
АА5637ОМ,АА8661МС,
АА6419НН,АІ3821ВА,
АА2841ВХ
Інтервал руху-15 хв.
|№8
|5
|вул. Січових Стрільців
|№17
|7
|вул.Селянська, Дружби, Київська, Сухоярська
|
АА8472ОР,02098КА,
АІ0675ЕР,АІ5872ВІ,
АІ5876ВІ,АІ9260ІВ
Інтервал руху- 20 хв.
|4-й мікрорайон
|№8
|8
|вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська
|№7
|8
|вул.Осипенка, Київська, Сухоярська
|
АА3463КА,АІ5379НР,
07507КА,АА5861ОС,
АА8180ЕР,АА8638ОН,
АА3760МА, АА5639ОК
Інтервал руху-15 хв.
|
ПК «Росава»
|№22
|12
|пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська,Сухоярська
|
АА0820АА,АА0821АА,
АА0822АА,АА0824АА,
АА0825АА,АА1837ОХ,
АА8148МВ,АА8039РТ
Інтервал руху-15 хв.
|№5
|2
|площа Перемоги
|№4
|2
|б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
|вул.Івана Кожедуба
|№17
|4
|вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР
Інтервал руху-20 хв.
|№25
|2
|вул.Глиняна, Київська, Сухоярська
|
АІ6085СТ,АІ6164СІ
Інтервал-20 хв.
|вул. Семашка
|№21
|9
|вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська
|
АА5587ОС,АА6974ЕХ,
АА6587МХ,АА4976КК,
АА7139РН,АА8637ОН,
АА8968МО,АА6926МІ,
АА5692ОК
Інтервал руху-15 хв.
|вул.Томилівська
|№21
|6
|вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська
|
АА4976КК,АА7139РП,
АА8637ОН,АА8968МО,
АА6926МІ,АА5692ОК
Інтервал руху-15 хв.
|Урочище Товста
|№6А
|2
|вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська
|
АІ8265АТ,АІ1636СМ
Інтервал-30 хв.
|
5 травня 2019 року
до зупинок «Кладовище «Старе Київське», «Нове Київське №2»
|
Місце зупинки
|
Маршрут
|
К-ть машин
|
Автобусний маршрут слідує за затвердженою схемою до вулиць
|
Держ.ном.зн.автобуса час
відправлення з кінцевої зупинки
|
|
Гайок
|№13
|всі
|По маршруту, за графіком
|№22
|6
|бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська
|
АА2361ОХ,АА8560ЕН,
АА4711ІН,АА5815ОС,
АА8634ОН,АА3427ЕТ
Інтервал руху-15 хв.
|№6
|2
|
62848КК, АІ6822АН
Ітервал 30 хв.
|Січневий прорив
|№ 16
|5
|вул.Першотравнева, Київська
|
АІ0404АР,АІ1127НІ,
АІ0957НМ,АІ09858НМ,
АІ2931АО
Інтервал-15 хв.
|
Роток
(ЗАТ «Росава»)
|№19, 19 А
|всі
|По маршруту, за графіком
|№18
|6
|вул.Логінова, Привокзальна, Київська
|№2
|2
|вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська
|пл. Соборна
|№4
|3
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
Житловий масив Таращанський
|№11
|всі
|По маршруту, за графіком
|№5
|2
|вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№ 4
|3
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
Житловий масив Піщаний
|№6
|2
|
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська
|
АІ4310ВО, АІ4204СК
Інтервал-30 хв.
|№3
|3
|
АІ2903СК, АІ7950НР
Інтервал 30 хв.
|№ 16
|6
|
АІ4598НР,АІ8486НТ,
АІ8487НТ,АІ8571НТ,
АІ9683НР,АІ7112НТ
Інтервал-15 хв.
|вул.Лісова
|№14
|5
|вул.Я.Мудрого, Київська
|
АА7674НК,АА1516ІЕ,
АА6440СТ,АА1654ЕЕ,
АА1650ІС
Інтервал руху-15 хв.
|вул. В.Стуса
|№ 25
|6
|вул. Київська
|
АІ0336НІ,АІ9917СЕ,
АІ1839СІ,47219КК,
АІ7684ЕН, АІ7273ЕТ
Інтервал-15 хв.
|Залізничний вокзал
|№14
|5
|вул.Першотравнева, Київська
|
АА5637ОМ,АА8661МС,
АА6419НН,АІ3821ВА,
АА2841ВХ
Інтервал руху-15 хв.
|№8
|4
|вул. Січових Стрільців
|№17
|5
|вул.Селянська, Дружби, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР,
АІ5872ВІ
Інтервал руху- 20 хв.
|4-й мікрорайон
|№8
|5
|вул.Шевченка, Павлюченко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№7
|8
|вул.Осипенка, Київська
|
АА3463КА,АІ5379НР,
07507КА,АА5861ОС,
АА8180ЕР,АА8638ОН,
АА3760МА, АА5639ОК
Інтервал руху-15 хв
|ПК «Росава»
|№22
|12
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
АА8634ОН,АА3427ЕТ,
АА9127КЕ,АІ5314НР,
АА0820АА,АА0821АА,
АА0822АА,АА0824АА,
АА0825АА,АА1837ОХ,
АА8148МВ,АА8039РТ
Інтервал руху-15 хв.
|№5
|2
|площа Перемоги
|№4
|2
|б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська
|вул.Івана Кожедуба
|№17
|4
|вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР
Інтервал руху-20 хв
|№25
|2
|вул.Глиняна, Київська
|
АІ6085СТ,АІ6164СІ
Інтервал-20 хв.
|вул.Семашка
|№21
|9
|вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська
|
АА5587ОС,АА6974ЕХ,
АА6587МХ,АА4976КК,
АА7139РН,АА8637ОН, АА8968МО,АА6926МІ,
АА5692ОК
Інтервал руху-15 хв.
|вул.Томилівська
|№21
|6
|вул.Я.Мудрого,Київська
|
АА4976КК,АА7139РП,
АА8637ОН,АА8968МО,
АА6926МІ,АА5692ОК
Інтервал руху-15 хв.
|Урочище Товста
|№6А
|2
|вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська
|
АІ7538СВ, АІ8479СР
Інтервал 30 хв.
|
до зупинки «Кладовище «Старе Зарічанське»
|пл. Соборна
|№3
|2
|По маршруту
|
АІ2037АР, АІ8757СН
Інтервал 30 хв.
|№16
|5
|
АІ3028НХ,АІ49481ІМ,
АІ6974НО,АІ0265ЕК,
АІ0267ЕК
Інтервал-20хв.
|Житловий масив Таращанський
|№17
|7
|По маршруту
|
АА8472ОР,02098КА, 02109КА, АІ0675ЕР, АІ5872ВІ,АІ5876ВІ, АІ9260ІВ
Інтервал руху-20 хв.
|ПК «Росава»
|№3
|2
|По маршруту
|Гайок
|№ 6
|3
|По маршруту
|
АІ5642АА,АІ8265АТ
Інтервал -30хв.
|вул.Лісова
|№ 14
|всі
|По маршруту, за графіком
|Інтервал руху-15 хв.
|вул.І.Кожедуба
|№17
|2
|По маршруту
|
АА8472ОР,02098КА
Інтервал руху-20 хв
|4-й мікрорайон
|№8
|2
|пл.Соборна, вул.Дружби
6 травня 2019 року
до зупинки « Нове Київське №1»
|
Місце зупинки
|
№ маршруту
|
К-ть машин
|
Маршрут слідування
|
Держ.ном.зн.автобуса
час відправлення з кінцевої зупинки,
ПІП відповідального за роботу на маршруті,
моб.тел.
|
Гайок
|№13
|всі
|По маршруту, за графіком
|№22
|6
|бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська.
|
АА0820АА,АА0821АА,
АА0822АА,АА0824АА,
АА0825АА,АА1837ОХ
Інтервал руху-15 хв
|№6
|4
|
АІ 1636СМ, 62848КК
Інтервал-30 хв.
|Січневий прорив
|№ 16
|5
|вул.Першотравнева, Київська
|
АІ0404АР,АІ1127НІ,
АІ0957НМ,АІ0958НМ,
АІ2931АО,
Інтервал-15 хв.
|
Роток
(ЗАТ «Росава»)
|№19
|всі
|По маршруту, за графіком
|№18
|6
|вул.Логінова, Привокзальна, Київська
|№2
|2
|вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська
|№3
|2
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
пл. Соборна
|№4
|2
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
Житловий масив Таращанський
|№11
|всі
|По маршруту, за графіком
|№5
|2
|вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№ 4
|2
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
Житловий масив Піщаний
|№6
|4
|
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська
|
АІ6822АН, АІ4310ВО
Інтервал 30 хв.
|№3
|3
|
АІ9080 ВН, АІ9013 НК
Інтервал 30 хв.
|№ 16
|6
|
АІ4598НР,АІ8486НТ,
АІ8487НТ,АІ8571НТ,
АІ9683НР,АІ7112НТ
Інтервал-15 хв.
|
вул.Лісова
|
№14
|
5
|
вул.Я.Мудрого, Київська
|
АА6419НН,АІ3821ВА,
АА2841ВХ,АА3451ТЕ,
АІ3068АВ
Інтервал руху-20 хв
|вул. В.Стуса
|№ 25
|6
|вул. Київська
|
АІ0336НІ,АІ9917СЕ,
АІ1839СІ,47219КК,
АІ7684ЕН,АІ7273ЕТ
Інтервал-15 хв.
|Залізничний вокзал
|№14
|5
|вул.Першотравнева, Київська
|
АА5637ОМ,АА8661МС,
АА6419НН,АІ3821ВА,
АА2841ВХ
Інтервал руху-20 хв
|№8
|5
|вул. Січових Стрільців
|№17
|7
|вул.Селянська, Дружби, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА, АІ0675ЕР,
АІ5872ВІ, АІ5876ВІ,
АІ9260ІВ
Інтервал руху-20 хв
|4-й мікрорайон
|№8
|8
|вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№7
|8
|вул.Осипенка, Київська
|
АА3463КА,АІ5379НР,
07507КА,АА5861ОС,
АА8180ЕР,АА8638ОН,
АА3760МА,АА5639ОК
Інтервал -15 хв.
|
ПК «Росава»
|№22
|12
|
пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
АА8634ОН,АА3427ЕТ,
АА9127КЕ,АІ5314НР,
АА0820АА,АА0821АА,
АА0822АА,АА0824АА,
АА0825АА,АА1837ОХ,
АА8148МВ,АА8039РТ
Інтервал- 15 хв.
|№5
|2
|площа Перемоги
|№4
|2
|б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська
|вул.Івана Кожедуба
|№17
|4
|вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР
Інтервал-20 хв.
|№25
|2
|вул.Глиняна, Київська
|
АІ6085СТ,АІ6164СІ
Інтервал-20 хв.
|вул. Семашка
|№21
|9
|вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська
|
АА5587ОС,АА6974ЕХ,
АА6587МХ,АА4976КК,
АА7139РН, АА8637ОН,
АА8968МО,АА6926МІ,
АА5692ОК
Інтервал-15 хв.
|вул.Томилівська
|№21
|6
|вул.Я.Мудрого, Київська
|
АА4976КК,АА7139РН,
АА8637ОН,АА8968МО,
АА6926МІ,АА5692ОК
Інтервал-15 хв.
|Урочище Товста
|№6А
|2
|вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська
|
АІ4204СК, АІ7538СВ,
Інтервал-30 хв.
|
6 травня 2019 року
до зупинок «Кладовище «Старе Зарічанське»
|пл. Соборна
|№3
|2
|
По маршруту
|
АІ 2037 АР, АІ8757 СН
Інтервал-30 хв.
|№16
|5
|
АІ3028НХ,АІ4948НМ,
АІ6974НО,АІ0265ЕК,
АІ0267ЕК
Інтервал-20 хв.
|Житловий масив Таращанський
|№17
|7
|
По маршруту
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР,
АІ5872ВІ,АІ5876ВІ,
АІ9260ІВ
Інтервал- 20 хв.
|ПК «Росава»
|№3
|2
|По маршруту
|
АІ 2037 АР, АІ8757 СН
Інтервал-30 хв.
|Гайок
|№ 6
|8
|По маршруту
|вул.Лісова
|№ 14
|всі
|По маршруту, за графіком
|вул.І.Кожедуба
|№17
|2
|По маршруту
|
АА8472ОР,02098КА
Інтервал- 20 хв.
|4-й мікрорайон
|№8
|2
|пл.Соборна, вул.Дружби
|
7 травня 2019 року
до зупинок «Кладовище «Старе Київське», «Нове Київське №2»
|
Місце зупинки
|
Маршрут
|
К-ть машин
|
Маршрут
|
Держ.ном.зн.автобусачас
відправлення з кінцевої зупинки
|
Гайок
|№13
|всі
|По маршруту, за графіком
|№22
|4
|бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська
|
АА2361ОХ,АА8560ЕН,
АА4711ІН,АА5815ОС
Інтервал-15 хв.
|№6
|2
|
АІ8479СР, АІ5642АА,
Інтервал-30 хв.
|Січневий прорив
|№ 16
|5
|вул.Першотравнева, Київська,
|
АІ0404АР,АІ1127НІ,
АІ0957НМ,АІ0958НМ,
АІ2931АО
Інтервал-15 хв.
|
Роток
(ЗАТ «Росава»)
|№19, 19 А
|10
|По маршруту, за графіком
|№18
|5
|вул.Логінова, Привокзальна, Київська
|№2
|2
|вул.Рибна, І.Кожедуба,Осипенка, Київська
|№3
|2
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|пл. Соборна
|№4
|2
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
Житловий масив Таращанський
|№11
|9
|По маршруту, за графіком
|№5
|2
|вул.Заярська, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№ 4
|2
|пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська
|
Житловий масив Піщаний
|№6
|2
|
вул.Дружби, Я.Мудрого,Київська
|
АІ8265АТ,АІ1636СМ
Інтервал-30 хв.
|№3
|1
|№ 16
|3
|
АІ4598НР,АІ8486НТ,
АІ8487НТ
Інтервал-15хв.
|вул.Лісова
|№14
|5
|вул.Я.Мудрого, Київська
|
АА7674НК,АА1516ІЕ,
АА6440СТ,АА1654ЕЕ,
АА1650ІС
Інтервал-15 хв.
|вул. В.Стуса
|№ 25
|3
|вул. Київська
|
АІ0336НІ,АІ9917СЕ,
АІ1839СТ
Інтервал-15 хв.
|Залізничний вокзал
|№14
|5
|вул.Першотравнева, Київська
|
АА5637ОМ,
АА8661МС,АА6419НН
АІ3821ВА,АА2841ВХ
Інтервал -15 хв.
|№8
|4
|вул. Січових Стрільців
|№17
|3
|вул.Селянська, Дружби, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА
Інтервал- 20 хв.
|4-й мікрорайон
|№8
|4
|вул.Шевченка, Павличенко, б-р.М.Грушевського, Київська
|№7
|6
|вул.Осипенка, Київська
|
АА3463КА,АІ5379НР,
07507КА,АА5861ОС,
АА8180ЕР,АА8638ОН
Інтервал- 15 хв.
|ПК «Росава»
|№22
|10
|пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська
|
АА8634ОН,АА3427ЕТ,
АА9127КЕ,АІ5314НР,
АА0820АА,АА0821АА
АА0822АА,АА0824АА
АА0825АА,АА1837ОХ
Інтервал-15 хв.
|№5
|2
|площа Перемоги
|№4
|2
|б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська
|вул.Івана Кожедуба
|№17
|4
|вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська
|
АА8472ОР,02098КА,
02109КА,АІ0675ЕР
Інтервал-20 хв.
|№25
|2
|вул.Глиняна, Київська
|
АІ6085СТ,АІ6164СІ
Інтервал-20хв.
|вул.Семашка
|№21
|5
|вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська
|
АА5587ОС,АА6974ЕХ,
АА6587МХ,АА4976КК
АА7139РН
Інтервал-15 хв.
|вул.Томилівська
|№21
|4
|вул.Я.Мудрого, Київська
|
АА4976КК,АА7139РН
АА8637ОН,АА8968МО
Інтервал -15хв
|Урочище Товста
|№6А
|2
|вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська
|
62848КК,АІ6822АН
Інтервал-30 хв.
|
до зупинки «Кладовище «Нове Зарічанське»
|
Гайок
|№13
|4
|
бул.Олександрійський, Дружби
вул.Першотравнева, Київська, Володарське шосе
|
АІ4981СТ,АІ5155ВЕ,
АІ7273ЕТ,АІ7684ЕН
Інтервал-15 хв.
|№22
|4
|
АА2361ОХ,АА8560ЕН
АА4711ІН,АА5815ОС
Інтервал-15 хв.
|№6
|2
|
АІ4310ВО,АІ4204СК
Інтервал 30 хв
|Січневий прорив
|№ 16
|3
|
АІ9683НР,АІ7112НТ,
47219КК
Інтервал-15 хв.
|
Роток
(ЗАТ «Росава»)
|№19
|4
|
пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе
|
АІ7285НВ,АІ0738АХ
ВІ8111АВ, АІ1616ЕО
Інтервал-20 хв.
|№18
|4
|№2
|2
|пл. Соборна
|№4
|6
|вул.Дружби, Володарське шосе
|
Житловий масив Таращанський
|№11
|1
|
вул.Таращанська, Селянська, Володарське шосе
|АІ0317ЕР
|№5
|1
|№ 4
|5
|
Житловий масив Піщаний
|№6
|1
|
вул.Героїв Чорнобиля, Володарське шосе
|АІ4000СН
|№3
|2
|вул.Лісова
|№14
|8
|
АА1650ІС,АА5637ОМ,
АА8661МС,АА6419НН
АІ3821ВА,АА2841ВХ,
АА3451ТЕ, АІ3068АВ
Інтервал- 15 хв.
|
вул. В.Стуса
|№ 25
|3
|бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе
|
АІ3028НХ,АІ4948НМ,АІ6974НО
Інтервал-15 хв.
|Залізничний вокзал
|№14
|3
|вул.Дружби, Володарське шосе
|
АА1516ІЕ,АА6440СТ,АА1654ЕЕ
Інтервал- 15 хв.
|
№8
|2
|бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе
|вул. Січових Стрільців
|№17
|2
|вул.Селянська, Володарське шосе
|
АА8472ОР,02098КА
Інтервал-20 хв.
|4-й мікрорайон
|№8
|5
|пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе
|№7
|5
|Некрасова, пр-т.Кн.Володимира,Дружби, Володарське шосе
|
АА3463КА,АІ5379НР,
07507КА,АА5861ОС,
АА8638ОН
Інтервал-15 хв.
|ПК «Росава»
|№22
|5
|пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе
|
АА8634ОН,АА3427ЕТ,
АІ5314НР,АА0825АА,
АА1837ОХ
Інтервал-15 хв.
|площа Перемоги
|№4
|2
|б-р.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе
|вул.Івана Кожедуба
|№17
|2
|Дружби, Володарське шосе
|
02098 КА,02109КА
Інтервал -20 хв.
|№25
|2
|вул.Героїв Небесної Сотні ,Дружби, Володарське шосе
|
АІ0265ЕК,АІ0267ЕК,
інтервал -20хв.
|вул.Семашка
|№21
|2
|вул.Я.Мудрого, Дружби, Володарське шосе
|
АА6974ЕХ,АА6587МХ
Інтервал-15 хв.
|вул.Томилівська
|№21
|2
|пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе
|
АА4976КК,АА8637ОН
Інтервал-15 хв.
|Урочище Товста
|№6А
|2
|Дружби, Володарське шосе
|
АІ7538СВ, АІ4230СА,
Інтервал-30 хв.