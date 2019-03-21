Ви втомилися після важкого робочого тижня? Вам хочеться відволіктися від рутинних справ і розслабити свій організм? В цьому випадку вам неодмінно варто відвідати найкращий спа салон в Києві «AlohaSpa», який розташований на Печерську.

Чому салон «AlohaSpa» - кращий в місті?

Якщо ви ніколи раніше не відвідували спа салони, ви будете приємно здивовані, опинившись в «AlohaSpa». З вами будуть працювати професійні масажисти, які пройшли повний курс навчання і мають спеціальні сертифікати, які свідчать про їх кваліфікації. Вони вже багато років працюють з клієнтами, тому абсолютно точно зможуть задовольнити будь-які ваші потреби.

У салоні кожному клієнту надається величезний спектр послуг, серед яких:

• Різні види масажів (масаж Гуаша, масаж ломи-ломи, лімфодренажний масаж і т.д.)

• Хамами. У спа салоні «AlohaSpa» ви можете випробувати турецький, берберський і марокканський хамам.

• Проведення спадівич-вечорів. Груповий відпочинок, який включає в себе маски для обличчя, відвідування сауни, традиційне чаювання і багато іншого.

Кращі ціни на спа процедури в Києві!

Якщо попередні аргументи здалися вам недостатньо переконливими, вам варто звернути увагу на ще один фактор - вартість послуг. Спа салон «AlohaSpa» пропонує найкращі ціни на хамам в Києві. Масаж, маска для обличчя або спа процедура з використанням цілющих трав - будь-яка з цих послуг доступна для вас за дуже приємними цінами. Ніде більше ви не знайдете спа салону, який би надавав клієнтам настільки якісні послуги з настільки невисокими цінами.

Подарунок для одного

У вашого друга скоро день народження, а ви до сих пір не вибрали подарунок? Це не проблема, адже ви можете подарувати йому сертифікат на масаж в Києві в салоні «AlohaSpa». Потрібно лише оплатити вартість послуги і забрати сертифікат з салону. Якщо ж ви хочете бути більш непередбачуваним - замовте кур'єрську доставку на будинок. Здивуйте свого друга!

Якщо ви вже готові розслабити свій організм і на якийсь час забути про щоденні проблеми, радимо вам відвідати спа салон «AlohaSpa» на Печерську. Отримайте свою порцію насолоди!