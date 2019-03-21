З 1 квітня багатодітні родини отримають 1700 грн допомоги на дітей

З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім’ях Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» від 13.03.2019 № 250.

Зокрема із 01.04.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Така допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця звернення до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі, коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, становить 1700 гривень щомісячно.

Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня – червня 2019 року.

Звертаємо увагу, що для призначення допомоги органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

- свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів);

- посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

- рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі.

Оскільки дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років, зазначена норма застосовується для дітей після виповнення шестирічного віку.

Для забезпечення реалізації права на призначення соціальної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, рекомендуємо одному з батьків дитини звернутися до відділу соціальних допомог управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, що розташований за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14. Телефон для довідок: 39-05-13.

Управління соціального захисту населення БМР