Всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня. Його мета – допомогти людям зрозуміти цінність свого здоров’я та необхідність його збереження.

З цієї нагоди на початку квітня бібліотекарі філії №4 завітали до семикласників БЗШ №17 (класовод Слаква О.М.) на годину валеології «Здоров'я дитини – багатство родини». Дітей ознайомили із складовими здоров’я, які є запорукою щасливого і довгого життя та інформацією про здорове харчування. Учні у свою чергу висловлювали власні думки з приводу вживання некорисної їжі, зачитували прислів’я, приказки та крилаті вислови про здоров’я та пояснювали їх значення. Брали участь у тематичних іграх: пригадували які бувають звички у грі «Корисно – шкідливо», у грі «Квітка здоровя» діти на паперових пелюстках писали позитивні слова, які асоціюються зі здоров'ям.

Бібліотекарі побажали дітям берегти себе і свій організм, радіти життю,бути розумними і мудрими, набувати хороших звичок, привчати себе до активного і здорового способу життя.

Світлана Линник