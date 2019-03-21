Про грошову допомогу ветеранам війни до 5 травня

Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" гарантована щорічна виплата до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Розмір разової грошової допомоги до 5 травня щороку визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 237 "Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань":

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 850 гривень;

II групи — 3 400 гривень;

III групи — 2 950 гривень;

- учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 295 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 850 гривень;

- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 840 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 530 гривень.

Крім того, необхідно зазначити, що учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, а також інваліди війни ІІ і ІІІ груп, яким виповнилося 85 років і більше, одержать до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 3850 грн.

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради проводиться робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та жертвам нацистських переслідувань.

Статтею 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня 2019 року.

Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті одержувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згідно із статтями 6, 7, 9, 10, 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та статтями 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" після 5 травня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

Сума разової грошової допомоги, що належала особі і залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Управління соціального захисту населення БМР