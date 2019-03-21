Уряд збільшує підтримку багатодітних родин

На засіданні Кабінету Міністрів 13 березня було ухвалено рішення запровадити з квітня виплату додаткової допомоги багатодітним сім’ям. Це черговий крок Уряду, спрямований на підтримку родин з дітьми та збільшення народжуваності в країні. Зокрема, з вересня минулого року всі новонароджені отримують «пакунок малюка», в цьому році у родин з’явилась можливість отримувати від держави доплату за послуги няні, будуються нові дитячі садочки, щоб батьки могли віддати дитину на навчання.

Допомога 160 тисячам дітей з багатодітних родин

З квітня багатодітні родини отримуватимуть щомісяця 1700 грн від держави на третю, четверту і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-ти років. Допомога призначатиметься і виплачуватиметься органами соцзахисту населення за місцем проживання родини. Її отримають майже 160 тисяч дітей з багатодітних сімей.

144 тисячі родин отримали «Пакунок малюка»

З вересня 2018 року працює урядова ініціатива «Пакунок малюка». Кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. Зокрема, це одяг, підгузки, пелюшки тощо. Дитина з перших днів життя отримує усе необхідне, не зважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. На сьогодні вже 144260 родин отримали такі пакунки.

Муніципальна няня в допомогу батькам

З 2019 року запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я може безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкодування послуги няні.

Батьки самостійно обирають няню, укладають з нею цивільно-правовий договір, який не потребує нотаріального завірення. Після цього вони мають подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня». Компенсація виплачуватиметься управлінням соцзахисту населення в кінці кожного місяця й автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

До 2020 року буде ліквідовано черги в дитячі садочки

Уряд працює над ліквідацією черги в дитячі садочки і до 2020 року це буде зроблено. Кожна українська родина повинна мати можливість віддати дитину на навчання до дитячого садочку. Впродовж 2017-2018 років було створено понад 36 тисяч додаткових місць у дитячих садочках. Чергу в садочки вже вдалось скоротити майже на 50%.



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