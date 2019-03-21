Громадська рада: вартість проїзду в маршрутках рекомендуємо 5 грн

18 березня відбулося засідання Громадської ради при виконкомі м. Біла Церква, на якому поміж інших питань, заслухали звіт про громадську експертизу економічної обґрунтованості тарифів на пасажирському транспорті м. Біла Церква. Вікторія Рудешко, член Громадської ради, яка доповідала це питання, звернула увагу присутніх на такі встановлені експертами факти:

- всі автобуси обладнані GPS-навігаторами, а тому їх пересування на маршруті можна відстежити онлайн та вирахувати час до прибуття на зупинку;

- не на всіх автобусах є логотип перевізника;

- уніформи на водіях не виявили взагалі;

- жоден із перевізників не врахував надходжень від розміщення в автобусах реклами на платній основі;

- усі перевізники, окрім ТОВ «Трансіті» на маршрутах №14 та 17А, виставили автобуси, які не відповідали конкурсним вимогам, тобто були старші 7 років;

- паспорти маршрутів не містять дати затвердження, а значить дані документи не являються такими, які можна вважати затвердженими належним чином;

- одні і ті ж самі автобусні номерні знаки закріплені за кількома маршрутами, відтак виникає підозра, що 9% резерву автобусів, які мали бути, насправді виходять в рейс на іншому маршруті, а не стоять у резерві;

- автотранспорт одного року випуску та однакової марки у різних перевізників чомусь містить різну пасажиромісткість;

- дата випуску і дата першої реєстрації автобуса не співпадає, між цими датами існує кілька років проміжку;

- не виконується вимога обов’язкової видачі пасажирам квитків;

- автобуси не мають обладнання для того, аби ними комфортно користувалися люди з вадами зору та слуху;

- автобусні та тролейбусні маршрути дублюються через що виникає перевантаження на зупинках та невиправдана конкуренція;

- перевізникам не відшкодовують перевезення пільговиків. За підрахунками перевізників вони перевозять 30% від всіх пасажирів, за підрахунками Громадської ради – близько 20%. На розсуд водія приймається рішення везти пільговиків безкоштовно чи ні.

Власне це не повний перелік того, про що говорила Вікторія Рудешко. Але навіть цей перелік вражає, чомусь міська влада цих недоліків не помічала.

Також Громадська рада прозвітувала, що її представники на кожному маршруті виїжджали у 4 рейси для обліку пасажиропотоку. За підрахунками Громадської ради, вартість проїзду у маршрутках має становити 5, 059 грн. Відтак Громадська рада рекомендує скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів до 7 грн.

Окрім цього, Громадська рада рекомендує міській владі провести нові конкурси, оскільки попередні проведені з порушенням (допущені перевізники, у яких маршрутки мають термін експлуатації понад 7 років, хоча конкурсі вимоги вимагають транспорт до 7 років експлуатації), змінити членів конкурсної комісії, адже вони себе дискредитували тим, що пропустили такі старі автобуси. Також пропонує обов’язково встановити валідатори в маршрутках та ввести картку білоцерківця, створити умови для того, аби перевізники могли купувати транспорт для перевезення осіб з обмеженими можливостями, передбачити звітування перевізників про виконання інвестиційних зобов’язань та відповідальність за невиконання умов конкурсу тощо.

На заході не було ані профільного заступника мера Олександра Поляруша, ані міського голови Геннадія Дикого, який взагалі ігнорує всі заходи щодо теми вартості та сервісу пасажирських перевезень. Немає жодної новини про підсумки дослідження Громадської ради на сайті Білоцерківської міської ради. Пряма трансляція чи відеозапис не велися.